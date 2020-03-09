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【股市熔斷】美股期貨跌5%觸發熔斷 香港也有「市場波動調節機制」

金融經濟 19:11 2020/03/09

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港交所自2016年起引入「市場波動調節機制」。

美股標指期貨跌幅達5%，觸發「熔斷機制」。事實上，香港交易所 （00388） 也有「市場波動調節機制」，分別於2016年8月22日及2017年1月16日引入至證券市場及衍生產品市場。

據港交所資料，證券及衍生產品市場採取動態價格限制的市調機制模式。 在此模式下，個別產品價格如出現劇烈波動便會觸發冷靜期。

（資料來源︰港交所網頁）

在此機制下，若個別產品於5分鐘內股票跌幅或升幅逾10%（期貨為5%）便會觸發交易價格限制。換言之，以5分鐘前最後成交價為參考價，若有適用證券（期貨）的買賣盤以偏離參考價超過10%（期貨為5%）的價格進行交易，該宗交易就會被拒絕，並觸發冷靜期，在5分鐘的冷靜期內僅可在參考價的上下10%(期貨為上下5%)範圍內買賣。

在個別適用證券或期貨因一些交易事故，例如程式交易錯誤，而出現價格劇烈波動時，可以讓投資者有時間評估本身的策略，並防範可能因此而引發對其他產品或市場的連鎖效應和系統性風險。不過，該機制並非停牌，在冷靜期內，有關證券或期貨仍可在限定的價格範圍內買賣。

恒指國指成分股包括在內 觸發次數有限制

該機制適用於恒生指數及恒生國企指數的成分股，及會在今年第4季擴展至衍生產品市場並適用於以這兩個指數為相關指數的現月及下月期貨合約。適用時段為早市及午市的持續交易時段，但不包括早市及午市的首15分鐘，以及午市最後15分鐘。至於觸發次數上限方面，每個適用產品最多只能在早市和午市分別觸發1次冷靜期。冷靜期後，同一交易時段內，交易價格不會再受限制。

相關文章︰【港版熔斷？】港交所擬改善開市競價、「冷靜期」 諮詢是否推停市機制

【恒指未算差】道指期貨兩度跌停　意股曾瀉逾一成

【黑色星期一】恒指瀉逾千點大屠牛 挾出逾萬張期指淡倉

 

 

香港交易所（00388） 香港股票 香港 恒生中國企業指數 恒生指數 標準普爾500指數 期貨 市場波動調節機制

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