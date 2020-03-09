【新冠肺炎】代購防疫用品慘遭棄單　點做可避免損失？

▲ 隨供市面消毒搓手液應量漸增，近日不少報道指出，網上開始出現棄單潮。（香港樂高積木直銷中心提供圖片）

新冠肺炎下，香港防疫用品曾一度嚴重短缺，不少代購商及網店在2月初大手購入防疫用品，卻慘遭訂購者棄單，甚至有人需倒貼百萬元。作為代購商，究竟如何才可避免損失？

近日出現不少報道，不少有心人遭遇棄單情況，消毒搓手液更是重災區。例如香港樂高積木直銷中心早前就幫一間公司訂購搓手液，並因為信任而沒有預先收取訂金。直至上周五貨到時，其客戶則以「依家周圍都有貨」為由而棄單。該店負責人接受本報查詢時指，由於當時全球運輸機位緊拙，在運費貴過貨款的情況下，公司共墊款百萬元，為該客戶購入2萬支500毫升搓手液。除了損失慘重外，公司倉庫亦沒有足夠空間寄儲該批貨，故現正以蝕本價出售，務求盡快散貨。

Instagram網店ohmydear_hk亦有代購口罩及搓手液等防疫用品，但由於該店要求客戶下訂時先全數支付，故暫未有棄單情況出現。不過，店主吳小姐亦透露，近日搓手液需求回落，訂單確比2星期前減少超過一半。她早前購入約3千支50毫升搓手液， 至今僅售出三分之一。為免搓手液囤積，該店亦已將售價稍為下調，不排除未來會再減價，或捐贈予有需要人士。

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三大策略避免損失

香港大學經濟及工商管理學院客席助理教授張天秀指，大手購入搓手液的行為等同「投機」，情況與購入口罩略有不同。他解釋，與口罩相比，搓手液消耗量較慢、且不算是必需品，故令其中長期市場定價充斥更多不確定因素。張建議，代購商入貨前應注意以下三點：１）應先作市場調查，審視有關產品的市場供應情況、需求及來貨時間。２）避免大批量購入同一類產品，以減低風險。３）在確定定單或出貨時，應收取訂金。

不過，他提醒，如果客戶不願意一開始全數支付，代購商也應盡快與其聯絡，在他們有任何變改之前，先確認送貨日期及收取部份的訂金，至少可以抵銷產品部分成本。而對於新的網店而言，訂金數量不可能收取太多的比重，建議幅度可維持約20%水平。

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滯銷貨應否「賤賣」？

對於近日搓手液嚴重滯銷，究竟應否以低價散貨？張教授則指出，目前本港搓手液貨源充足，代購商實在難以與大型超市競爭，加上當時入貨價相對較高，故建議可考慮轉銷至貨源短缺的國家，相信虧損程度或比「賤賣」更低。

記者：蘇穎琪