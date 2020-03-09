【澳洲疫情】男子無視隔離要求 照常返工夜蒲後確診

全球多國出現新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情，其中澳洲累計增至91人感染新冠肺炎，3人死亡。澳洲衛生部門指，塔斯曼尼亞州荷伯特市（Hobart）1名男患者，無視衛生部門的隔離要求，於等候病毒檢測結果期間如常上班及到酒吧夜蒲。

【澳洲疫情】逾90確診3死 F1墨爾本站：無意閉門作賽

【澳洲搶購潮】3女搶廁紙互毆 遭控毆鬥罪（有片）

澳洲廣播公司（ABC）報道，塔斯曼尼亞公共衛生服務主管維奇（Mark Veitch）表示，該名20多歲的男子為當地一間職業學院的學生，正修讀領導及管理的高級文憑。該男子由尼泊爾出發，途徑新加坡和悉尼，於上月26日抵達荷伯特。

該男子於翌日出現懷疑感冒症狀，但他如常在一間酒店工作，更於上月29日和3月1日的晚上在酒店餐廳任職侍應。該男子於3月6日致電電話熱綫求助，當晚到醫院接受病毒檢測。

意大利籲叫停意甲 英媒：英超未來幾周或閉門作賽

奧地利總理: 意大利非常措施歐洲各國遲早仿傚

衛生部門曾要求該男子，在等候檢測結果期間應進行自我隔離。但該男子未有遵從要求，於當晚10點至7日的淩晨2點，曾前往Cargo bar及O Bar兩間酒吧。

維奇指，酒店已聯繫可能曾與該男子接觸的工作人員或其他人士，又表示餐廳食客的風險很低，但希望他們於兩周內密切留意自己是否出現懷疑症狀。

該男子的4名家庭成員及3名朋友，目前正進行14日隔離。衛生當局將進一步調查患者於職業學院的活動，公開該男子曾乘搭的航班詳情，以追蹤密切接觸者。

塔斯曼尼亞衛生部長考特尼（Sarah Courtney）呼籲民眾，如當局發出自我隔離的要求，民眾必須遵守。她更表示，已就應否加強自我隔離的執行措施，請公共衛生總監提供進一步建議。

摩通：疫情打擊收入+資金緊張 企業債恐爆煲

【新冠肺炎】PIMCO：歐美經濟上半年很可能陷衰退

▲ 澳洲衛生部門指，荷巴特市有男患者無視衛生部門的隔離建議，於等候病毒檢測結果期間如常上班及到夜場夜蒲。（圖為男患者工作的酒店）

責任編輯：鄭錦玲