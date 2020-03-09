摩通：疫情打擊收入+資金緊張 企業債恐爆煲

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）打擊環球經濟，環球多個股市下挫，國際油價更出現暴瀉。摩根大通憂慮，若新冠肺炎疫情大幅打擊企業收入及盈利，而在資金情況緊張的情況下，企業未來數月無法償還債務的情況料增加，企業債恐爆煲。

摩根大通環球市場策略師帕尼格索洛（Nikolaos Panigirtzoglou）等上周五發表報告指，新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊，對信貸及融資市場帶來危機，或令違約情況大增。

信貸違約掉期指數（Credit Default Swap Index，CDX）上周五創2011年以來最大升幅，反映市場對企業違約的憂慮增加。

摩通指，企業債回報在過去2個月已減少，因被下降評級的企業債券已多於被上調評級的企業債券。而當債券被下調評級，加上在經濟狀況轉差的情況下，企業的借貸成本亦相應增加。

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摩通認為，與上兩次金融危機相比，現時企業更容易受到收入下跌、債差及收益率上升等因素的影響，特別是在美國信貸市場及歐元高收益債券。

摩通指出，較易出現違約情況的料為航空業、旅遊業、零售業等受疫情打擊的行業，這些行業的現金流恐出現問題。

摩通認為，倘信貸及融資市場的轉變在未來數周甚至數月持續，信貸渠道可能會擴大對經濟的衝擊。