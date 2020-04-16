▲ 【日本緊急狀態】或全國實施 緊急令權力大至可限私權

日本疫情持續，日媒報道，日本首相安倍晉三有意把「緊急事態宣言」（即緊急狀態）擴大至全國。政府冀以緊急狀態令，阻止新型冠狀病毒肺炎繼續在日本快速擴散，但做法惹來民間反對。知事有權徵用土地和建築物建立醫療設施，甚至可限制國民私權。外界關注政府權力會否過大，安倍在參院議委員會上僅稱：

「中央政府敲定了方針；當然，政府也會對此負責。」

日媒：安倍擬宣布全國進入緊急狀態

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究竟，日本政府在緊急狀態下有何權限，何以惹來爭議？各國宣布緊急狀態後，又有什麼權力？

首先，安倍今次是打算透過修定《新型流感等對策特別措施法》來發布緊急事態宣言。該法例在2012年通過，當時安倍領導的自民黨充當在野反對黨，由民主黨執政。

在該法例下，倘若疾病疫情對國民性命構成重大危險，而其迅速擴散會對國家經濟造成重大影響，首相便有權發布緊急事態宣言。一旦發布緊急狀態，可維持兩年，有需要可延長多一年。

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在疫情嚴重的地區，知事（即地區首長，相當於州長、省長）有權下令居民留在室內、關閉公共設施、徵用土地和醫療設施，以及要求緊急運輸貨物。

雖然北海道近期疫情嚴峻，知事更於上月底已經宣布當地進入緊急狀態，但實際上並無法律效力。

發布緊急事態宣言的主要爭議，在於政府權力擴大，可以大幅度限制國民的活動自由和人權，跟憲法對國民相關權利的保障可能存在衝突，因而引來憲法學者和律師等的反對。

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各國在緊急狀態下權力

美國

部分州分原則上禁止非必要或非緊急的外出及聚會。

美國總統特朗普3月13日引用《斯塔福德法》（Stafford Act），宣布國家進入緊急狀態，允許在聯邦政府層面，有系統地向州和地方政府提供應對災難的援助，包括調動聯邦基金。

詳見：【美國疫情】美國進入緊急狀態 斯塔福德法是甚麼？

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法國

除購買生活必需品及就醫，禁止出行。

法國在3月22日宣布，全國進入衛生緊急狀態，賦予政府更多權力抗疫，包括推出一系列措施提振經濟。國會早前通過加重違反禁足令的處罰，首次違例罰款135歐羅，15天內再犯將罰款1500歐羅，違規3次以上將罰款3750歐羅和6個月監禁。

惟法媒形容緊急狀態「奇怪」、「毫無意義」。《解放報》曾在頭版刊登法國人周末到公共場所享受陽光的人群圖片，指國民面對疫情毫無意識。

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西班牙

部分地區商店停止營業，日用品店、食材店等例外。

西班牙於3月14日進入緊急狀態，禁止全國民眾離開自己住所，但購買必需品、藥品或工作除外。所有博物館、文化中心和體育場館關閉；食肆只可提供送餐服務；全國學校關閉；維持銀行及油站等基本服務。

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