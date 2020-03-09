國際油價急挫逾兩成　揭俄羅斯願意「攬炒」的背後原因

俄羅斯與石油輸出國組織（OPEC）談判破裂，令自2016年以來行之有效的減產協議告終，沙特阿拉伯發起原油價格戰，國際油價急跌兩成。作為原油主要出口國的俄羅斯，沒有理由不知道不遵循減產協議的後果，但總統普京仍願意「博一博」，與全球「攬炒」，源於他想一石三鳥：（1）重擊美國經濟、（2）將美國總統特朗普拉下台、（3）提升俄羅斯在原油市場的地位。

過去十年全球對清潔能源趨之若鶩，蘊藏大量頁岩油與頁岩氣的美國因而受惠，憑藉開採技術的進步，頁岩油與頁岩氣大量開採，不僅成為原油的替代品，更令美國由原油進口國，變成原油出口國。

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油價低於40美元 開採頁岩油氣便無利可圖

現時美國開採頁岩油及頁岩氣的平均成本約40美元，只要油價低於40美元，開採頁岩油氣便無利可圖，因此俄羅斯此舉首要目的便是破壞頁岩油氣的生產，令近年憑藉出口頁岩油氣賺取大量「油元」的美國，及靠買入頁岩氣油企業發行高息債券的美資企業，損失慘重。

其次，特朗普多次對俄羅斯相關企業及工程進行制裁，早已引起俄方的不滿。美國國會聲稱要制裁參與建造北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道工程的所有公司及負責人，措施包括取消個人簽證及凍結財產。北溪2號是經波羅的海海底連接俄羅斯及德國的天然氣管道，完工後，德國及歐洲將更倚賴俄羅斯能源。

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油價急跌累美股大瀉 特朗普連任添不明因素

除干預天然氣管道建設，特朗普亦向俄羅斯石油巨擘Rosneft進行制裁，上月更將Rosneft旗下一家交易經紀商Rosneft Trading列入黑名單，並稱與Rosneft子公司往來的公司也可能被美國制裁，原因是美國認為有關公司協助委內瑞拉出口石油。

特朗普的民望一向與美國經濟及股市關聯度甚高，特朗普要在年底舉行的總統選舉成功連任，必須要有一個健康的經濟與股市配合。如今油價急跌拖累美國股市大瀉，為特朗普連任增添不明朗因素。

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俄羅斯冀重塑原油市場秩序 搶佔市佔率

第三，油組自2016年11月以來實施的減產協議，目的只是力托油價，而非增加各產油國的市場佔有率。自協議生效以來，油組及俄羅斯的日均產量大減440萬桶，相反協議外的產油國，其日均原油產量卻增加570萬桶。

俄羅斯是主要產油國之一，但受制協議，原油產量不升反降，眼看其他非油組成員國（包括美國）乘高油價之利，大量出口原油圖利，自己卻受制於減產協議，不能增產，心中難免不是味兒。

談判破裂後油價大跌，率先「陣亡」的自然是高成本的原油公司及國家，俄羅斯雖可乘勢搶佔原油市場佔有率，重塑秩序，但其「傷勢」恐也不輕。

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記者：陳韻妍