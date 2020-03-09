【日本泰國限制】國泰即日至下月20日無手續費、無限次更改行程

▲ 國泰因應肺炎疫情，即日起接受乘容無限次免費更改行程。

新冠肺炎疫情由中國內地漸擴至全球多國，各國漸加強入境限制，日本、泰國等香港人熱門出遊地點，也對港人增加入境限制。國泰航空 （00293） 公布，國泰航空、國泰港龍航空將豁免乘客重新訂位或更改航點的手續費，有關特別豁免適用於所有2020年3月9日至4月20日發出的機票。

國泰表示，鑑於近日各種不穩定因素，理解靈活更改旅程的重要性，期望有關安排能令乘客旅程更舒適自在。國泰籲乘客到其公司網站，留意相關條款和細則。

國泰指出，更改行程須於2021年2月28日或之前完成。

國泰早前已宣布，將豁免乘客重新訂位及更改航點之費用。此項特別豁免適用於所有2020年2月4日或以前經由全球辦事處發出，並於2020年2月4日至2020年5月31日涉及抵達香港、由香港出發及過境香港並已確認機位之國泰／國泰港龍航空機票。

國泰最新安排，容許乘客現時購買機票時，即使因疫情擴大而加設入境限制，仍能免費更改，變相降低乘客購買機票時的顧慮。

鑑於新型冠狀病毒（COVID-19）爆發，國泰已逐步減少約9成往返中國內地的航班，至3月28日前暫停航班服務的地點包括：

中國—內地及港澳台地區： 高雄、台中，以及所有中國內地城市（北京、上海浦東、成都及廈門除外）

美洲： 紐約（紐瓦克）、華盛頓

歐洲： 羅馬、米蘭、特拉維夫、倫敦（格域）、巴塞羅那

亞洲： 加爾各答、首爾、濟州、釜山、克拉克、達沃、新潟、沖繩、馬爾代夫（馬爾地夫）、福岡、名古屋、札幌和東京羽田

大洋洲： 阿德萊德

（更改：前一版本把首爾、巴塞羅那列為新增停飛航線，國泰早於3月1日已停飛南韓首爾、巴塞羅那）

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