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【日本疫情】安倍擬發布緊急狀態 冀阻新冠肺炎擴散

環球政治 17:09 2020/03/09

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新型冠狀病毒肺炎在日本的疫情持續，首相安倍晉三為求更有效遏止新冠肺炎疫情進一步蔓延，有意再推第二輪緊急對策，透過新冠肺炎相關法律來發布「緊急事態宣言」（即緊急狀態），限制相關國民的活動自由。但有學者憂慮此舉可能弊多於利。

共同社報道，安倍在參議院表示，正考慮修定《新型流感等對策特別措施法》，把新冠肺炎加入其中，藉以限制相關國民的活動自由和其他權利。

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安倍表示，這是從危機管理的角度出發，以疫情迅速擴大等最壞事態為前提，並冀把對國民生活影響降至最小。

政府最快周二（10日）在內閣會議敲定修正案，並爭取於周五（13日）通過。

安倍重申，今後一至兩周是疫情發展的關鍵時刻，是加速擴散抑或及時平息，如今政府正採取一切應對措施。

不過，由憲法學者、律師等組成的專家團體同日作出質疑，認為發布緊急事態宣言，將會廣泛限制國民自由和人權，可能威脅到立憲主義根基，要求安倍政府撤銷修定案。

前任上智大學憲法教授田島泰彥表示，緊急事態宣言是阻止民主主義，讓政府得以獨斷專行，必然導致政府隱瞞真相，阻礙民間對政府舉措的批評聲音，因此有必要明確反對。

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責任編輯：方賢

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