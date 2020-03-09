【油價暴瀉】油價急挫3成 沙特為何掀減價戰？

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）打擊世界經濟，環球石油需求驟降之際，沙特阿拉伯掀起石油減價戰，亦決定下個月增產原油。沙特增產的決定，令國際油價大跌近3成，油價創1991年波斯灣戰爭以來的最大跌幅。

為何沙特要掀起石油減價戰？

沙特阿拉伯希望石油輸出國組織（OPEC，簡稱油組）及俄羅斯進一步減產，以在新冠肺炎疫情下支撐油價。不過，俄羅斯拒絕沙特阿拉伯減產抬價的建議。

沙特隨即宣布決定下個月增產原油，並為原油提供折扣，外界相信此舉是為了懲罰俄羅斯背棄油組。

不過，分析師質疑沙特此舉的後果，指即使沙特相信自己可以從競爭對手中贏得市場份額，但其經濟也無法倖免受到影響。

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為甚麼俄羅斯不同意減產？

俄羅斯指，希望先觀察新冠肺炎對石油需求的全面影響後，才決定應否採取行動。不過，外界相信俄羅斯不願減產的原因，是因不想變相扶植美國頁岩油。

美國早前制裁有份參與俄羅斯歐洲北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道的企業，藉此打壓俄羅斯，已惹俄羅斯不滿。

美國頁岩油產量在過去十年一直有增長，但因開採成本高，企業仍難錄得利潤。在此情況下，油價需升至一定水平，才能確保企業有利可圖。倘俄羅斯此刻決定減產，可能變相扶植美國頁岩油發展。

油價大挫如何影響美國頁岩油企業？

美國頁岩油產量在過去10年大增，甚至超越俄羅斯及沙特阿拉伯。不過，背後代價是該些企業借取大量現金，「燒錢」開採頁岩油。

外界普遍認為在油價下挫的情況下，美國頁岩油供應卻未必會立即下滑，因很多小型獨立頁岩油生產商已經以較高的價格對沖了其產量。

不過，在油價下挫的情況下，可能會令頁岩油生產商無法償還其債務。現時市場上許多垃圾債都是由能源企業所發出。

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油價會否繼續下挫？

市場普遍預料油價不會在短期內急速反彈，因受新冠疫情影響，加上今年環球石油需求料放緩。市場早前預期，今年石油消費會至少跌1%至2%。

至於油價的下挫幅度，分析相信，這視乎沙特的增產有多進取。沙特的產能儲備比其他產油國高，此意味沙特可快速增產，更可能在未來數月每日增產100萬桶。

反而，俄羅斯提高產量的能力可能受到更大的限制。油價處於低水平可能會影響俄羅斯總統普京，實現投資在基建設施、社會支出等領域的長期承諾。

分析認為，如果油價維持於低水平一段時間，其他產油國可能會因投資減少而減少其產量，但此可能需要一段長時間。與此同時，市場普遍預期石油需求增長放緩，故油價可急速反彈的機會不大。

▲ 沙特增產的決定，令國際油價大跌近3成，創1991年波斯灣戰爭以來的最大跌幅。