恒指急插逾千點後　何時反彈？（附撈貨建議）

▲ 石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯「傾唔掂數」，觸發港股急挫千點，險守25000關。

沙特及俄羅斯擬打油價戰，港股今裂口低開，急瀉逾1100點，在25000點水平徘徊，尾市更曾跌穿25000關。重災區「三桶油」中的中海油 （00883） 曾直插20%。有分析指，港股短綫將呈「有波幅冇升幅」的格局。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，港股今天已消化大部份「原油價格戰」的影響，油股亦然，惟美股的影響則未反映，短綫拖累港股持續受壓，料將呈反覆向下的格局，在25000水平橫行。

油股反彈空間有限

油股近期表現疲弱，他稱，市場將會重新聚焦於成本問題，並找理由將油價推上，因目前油價難以覆蓋成本，料重上至40美元水平，帶動油股反彈。但他提醒，由於全球需求下降，短綫油股反彈力度有限。

利達LW A.M.基金經理兼首席投資策略師黃耀宗稱，油價下跌令投資者極度恐慌，觸發港股急挫。他認為，油價再度急跌的機會不太，以布蘭特期油為例，相信減產令油價降至30美元水平，而現時已經到達。另一邊廂，油價下挫反而令中國等石油消耗國受惠，有助減低滯脹風險。

現為買入時機 宜吼科網、內銀、生物科技

林樵基認為，現時為買入時機，例如騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 為首的科網股。他又建議投資者可吼高息股及內銀股，認為大型內銀即使受放水拖累，但估計派息維持穩定，且壞帳風險可控。

黃耀宗亦同意，稱投資者可趁機入手長綫看好的概念，例如與雲計算及生物科技相關的板塊。

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