受疫情制裁夾擊　華為料今年手機出貨量下跌20%

▲ 華為內部分析預料，今年旗下智能手機出貨量將按年下跌20%，為首次出現下跌。

受新冠肺炎疫情影響，2020年第一季度全球智能手機銷量都相對低迷。當中，華為早前更受到外國制裁的夾擊，未能獲得Google Android系統GMS套件的授權，種種因素影響下，華為內部分析預料，今年旗下智能手機出貨量將按年下跌20%，為首次出現下跌。

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據《The Information》報道，去年華為智能手機出貨量達2.4億部，首次超過蘋果1.98億部，為全球出貨量第二大品牌。然而，美國對其業務的制裁，將在海外市場銷售獲得巨大阻力。雖然華為現已推出HMS（華為流動服務），但海外用戶仍需要時間接受。對此，華為預計今年其智能手機出貨量將降至1.9億至2億部左右，料今年總出貨量將再次被蘋果超越。

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2020年1月初，摩根士丹利分析師曾指，海外智能手機銷售疲弱導致華為削減半導體訂單對全球科技供應鏈的影響，並認為華為銷售疲弱主要歸因於Google服務所受的限制影響。

此外，市場調查機構Canalys、IDC及Counterpoint報告顯示，受新冠肺炎疫情影響銷售，中國智能手機市場發展存在很多不確定因素。報告預料，今年第一季中國手機市場按年跌幅最高可達50%。如三月內疫情受控，整體市場將會逐漸進入恢復期，但仍難以恢復至去年同期水平。

責任編輯：施雯雯