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石油價格戰有咩影響？一文睇哂基金券商點分析

金融經濟 16:34 2020/03/09

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究竟石油減價戰有何影響？投資界如何解讀？本報幫你一文看懂！

俄羅斯一反過去數年常態，拒絕與石油輸出國組織（OPEC）合作減產，沙特阿拉伯據報即反其道而行，計劃4月增產和減價，正式展開石油減價戰，引發油價與環球股市齊瀉。究竟石油減價戰有何影響？投資界如何解讀？本網幫你一文看懂！

摩根資產管理

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，減產談判破裂、新冠肺炎歐洲擴散、意大利四分之一的人口已被隔離等消息，均暗示環球市場基調仍然負面。他更指，油價進一步的下行風險將打擊能源股，因為油價再下跌將促使信貸利差擴大。

他相信，股票市場將持續動盪，惟亞洲股市有望跑贏美國和歐洲，尤其是側重於本地需求而非國際貿易的行業。

相關文章：油價跌+意大利封城　摩根資管許長泰：環球市場基調負面　亞洲股市仍有望跑贏歐美

景順

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，能源公司為「非投資級別債券」的最大發行行業，佔美國高收益債券市場11%，因此原油價格戰可能會為美國信貸市場帶來衝擊，並影響美國頁岩氣生產商以及主要國有石油公司，料相關行業和主權國家債券之間的信貸息差可能會擴闊。

儘管景順預期金融市場會繼續動盪，但不認為2009年情況將重現，因為當時貨幣政策傾向緊縮，而現時以聯儲局為首的各國央行，一直採取積極的貨幣寬鬆政策。該行續偏好中國和新興亞洲市場股票，由於中國冠狀病毒疫情漸露曙光，而且中資股估值仍然吸引。

百達資產管理

美股期貨狂瀉，百達資產管理首席策略師Luca Paolini表示，參考每一次熊市來臨之前的經濟和金融狀況，並自1950年起，分析估值、出產缺口（output gap）、債務和利率水平以及股市調整的幅度等指標，指今次疫情由高位跌幅可能有20%左右，相比歷史13次熊市平均回調的30%為低，意味着標普500指數從目前計尚有10至15%下跌空間，或試2700水平

相關文章：美股股災味濃　十年長牛仲有無得玩？睇實六大指標

華僑永亨銀行

華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，原油價格戰開啓，將拖累加元、澳元走勢

加元隨著油價大跌，兌美元跌至2018年底以來最低，往後可能繼續受壓，未來兩周支持位或在1.31水平。至於澳元，她稱疫情散加添經濟前景隱憂，加上油價大跌令風險情緒惡化，抵消了美元走弱提供的支持，而且多家央行下調利率後，澳儲行或需進一步減息，形容在疫情受控前，避險情緒料續高漲，並利淡澳元，未來兩周兌支持位或在0.645。

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