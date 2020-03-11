石油價格戰影響在哪？一文睇哂基金券商點分析油價

▲ 究竟石油減價戰有何影響？投資界如何解讀？本報幫你一文看懂！

俄羅斯一反過去數年常態，拒絕與石油輸出國組織（OPEC）合作減產，沙特阿拉伯據報即反其道而行，計劃4月增產和減價，正式展開石油減價戰，引發油價與環球股市齊瀉。究竟石油減價戰有何影響？投資界如何解讀？本網幫你一文看懂！

Natixis

Natixis環球市場策略師David Lafferty，國際油價大跌，加上疫情擴散，令環球經濟面臨2008年全球金融海嘯以來，最嚴峻的挑戰，但即使環球央行大手減息，對實體經濟的刺激力度相當有限。

他預期，環球上半年經濟將受重創，市場正評估經濟下滑的程度及持續時間，目前美國以致環球經濟步入衰退的可能性增加，因此周期性股份下行壓力增加，環球股市將繼續大幅波動。

貝萊德智庫

貝萊德智庫表示，價格戰令油價走低，最終雖有利環球經濟增長，但亦有機會導致能源板塊在經濟及財務配置上出現「錯位」，連同肺炎疫情擴散，或嚴重拖累短期經濟增長，令人聯想起2008年金融海嘯，投資者需留意中小企及家庭現金狀況。

但貝萊德智庫強調，現時經濟狀況比起2008年時更堅固，金融體系又更穩定，且各國政府已「先發制人」地推出刺激措施，預期經濟擴張周期未告終，故不認為環球市場正步入2008年時的金融危機，建議投資者繼續投資。

該行對股票資產採「中性」配置，當中對「低波幅」及「高質素防守」投資因子「超額配置」。

永明資管

永明資產管理首席投資策略師雷志海指，肺炎疫情已對環球經濟造成衝擊，加上油組（OPEC）與俄羅斯上周意外地未就減產協議達成共識，因此引起「全面價格戰」，沙地更大幅增加每日產油量，觸發原油價格急挫近3成，估計油價或要下試2016年的低位。他續指，現階段投資者仍需保持謹慎部署，耐性等待股市低撈的機會。至於月供投資者，特別是投資期夠長的投資者，關鍵是要堅持到底，考慮趁機在市場低位時累積資產。

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紐約梅隆投資管理

紐約梅隆投資管理旗下紐頓投資管理實質回報投資組合經理Aron Pataki指，難預期沙特增產維持多久，但目前看來非屬短期，而雖然油價下跌可支持石油入口國的經濟增長，但提醒有關動力難大力穩固因肺炎影響而「步履蹣跚的世界經濟」。他補充，一旦疫情消退，低油價便可成為一個有利環境。

摩根資產管理

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，減產談判破裂、新冠肺炎歐洲擴散、意大利四分之一的人口已被隔離等消息，均暗示環球市場基調仍然負面。他更指，油價進一步的下行風險將打擊能源股，因為油價再下跌將促使信貸利差擴大。

他相信，股票市場將持續動盪，惟亞洲股市有望跑贏美國和歐洲，尤其是側重於本地需求而非國際貿易的行業。

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景順

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，能源公司為「非投資級別債券」的最大發行行業，佔美國高收益債券市場11%，因此原油價格戰可能會為美國信貸市場帶來衝擊，並影響美國頁岩氣生產商以及主要國有石油公司，料相關行業和主權國家債券之間的信貸息差可能會擴闊。

儘管景順預期金融市場會繼續動盪，但不認為2009年情況將重現，因為當時貨幣政策傾向緊縮，而現時以聯儲局為首的各國央行，一直採取積極的貨幣寬鬆政策。該行續偏好中國和新興亞洲市場股票，由於中國冠狀病毒疫情漸露曙光，而且中資股估值仍然吸引。

百達資產管理

美股期貨狂瀉，百達資產管理首席策略師Luca Paolini表示，參考每一次熊市來臨之前的經濟和金融狀況，並自1950年起，分析估值、出產缺口（output gap）、債務和利率水平以及股市調整的幅度等指標，指今次疫情由高位跌幅可能有20%左右，相比歷史13次熊市平均回調的30%為低，意味着標普500指數從目前計尚有10至15%下跌空間，或試2700水平。

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華僑永亨銀行

華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，原油價格戰開啓，將拖累加元、澳元走勢。

加元隨著油價大跌，兌美元跌至2018年底以來最低，往後可能繼續受壓，未來兩周支持位或在1.31水平。至於澳元，她稱疫情散加添經濟前景隱憂，加上油價大跌令風險情緒惡化，抵消了美元走弱提供的支持，而且多家央行下調利率後，澳儲行或需進一步減息，形容在疫情受控前，避險情緒料續高漲，並利淡澳元，未來兩周兌支持位或在0.645。

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