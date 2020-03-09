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【新股IPO】燁星集團超購近2000倍 凍資逾316億元 券商料升幅有望超越興業物聯

金融經濟 16:12 2020/03/09

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市場消息透露，燁星集團公開發售超購近2000倍，凍資逾316億元，勢必超越超購約1,413倍的興業物聯，成今年新股「超購王」。（資料圖片）

市場消息透露，內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團 （新上市編號：01941） 公開發售超購近2000倍，凍資逾316億元，勢必超越超購約1,413倍的興業物聯 （09916）  ，成今年新股「超購王」，該股將於本周四（12日）公佈中籤結果，同日收市後進行暗盤交易，周五（13日）正式掛牌。

事實上，燁星集團自招股首日已受投資者青睞，單計公開發售部分孖展，首日招股已超購293倍，錄約47億元，至招股期完結，綜合9間券商孖展共超購1110倍，孖展金額逾176億元，當中輝立借出61億元，耀才及信誠分別借出43億元以及32億元，富途亦借出28億元。

信誠證券聯席董事張智威早前指，雖然興業物聯暗盤未有強勢表現，但燁星主營住宅物業管理，業務較吸引，加上擁恒地 （00012） 主席兼董事總經理李家傑旗下公司Successful Lotus Limited作基礎投資者，認購2100萬元股份，佔總發行3.3%至4%，料升幅有望超越興業物聯。

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責任編輯：趙偉津

 

香港股票 恒基地產（00012） 物業管理 李家傑 物業 孖展 IPO

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【新股IPO】興業物聯首掛低開倒升2%　1手帳面賺80元
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