【英國疫情】逾300確診 政府拒升級防疫計劃

▲ 英國周一再增46人確診新冠肺炎，累計增至319人確診，英國首相約翰遜召開緊急應變小組會議商討對策，其後宣布不升級防疫計劃。

英國的新冠肺炎疫情擴散，英國周一（9日）再增46人確診新冠肺炎，累計增至319人確診。英國再增1名新冠肺炎患者死亡，累計增至4宗死亡病例。英國首相約翰遜（Boris Johnson）召開緊急應變小組會議商討對策，其後宣布不升級防疫計劃，維持於首階段的防堵 (Contain)。

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英國廣播公司（BBC）報道，英國周一再增46人確診，及再增1人死亡。英格蘭地區衛生總監惠蒂（Chris Whitty）表示，死者70多歲，過往的身體狀況良好，於伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）一家醫院接受治療。死者屬英國本土感染病例，衛生部門官員正追蹤其密切接觸者。

首相約翰遜於周一主持緊急應變小組（Cobra）會議。英國政府於會後宣布，現階段不會採取通過社會隔離的措施，來控制病毒傳播。首相府表示，首相約翰遜將以最佳的科學建議為指引，但現階段不必取消體育賽事。

BBC指，政府官員會與體育機構代表舉行會議，共同商討疫情應對措施，包括研究應否將體育賽事改爲閉門作賽。

有歐盟專家估計，英國只有數天時間採取措施，防止英國疫情如意大利出現嚴重疫情爆發。英國近日確診個案急升，當地亦掀起搶購潮，英國更有調查顯示，10%的消費者正在囤積貨物。英國環境大臣George Eustice將與超市高層商討應急計劃，包括為自我隔離的弱勢群體提供支援。

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英國政府公布的防疫計劃，分為防堵 (Contain)、拖延 (Delay)、研究 (Research) 及減損 (Mitigate)共4個階段。英國目前處於首階段的防堵階段，主要隔離患者及追蹤病患的密切接觸者，並不包括社會隔離措施。

英國國民保健服務（NHS）上周推出新冠肺炎網上咨詢服務，用作確診民眾是否需要接受病毒檢測，已有超過100萬人使用，甚至較熱綫咨詢服務更多人使用。英國政府為應對急劇增加的查詢，已額外招募700多人，為NHS咨詢服務提供支援。

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責任編輯：鄭錦玲