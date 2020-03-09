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【英國疫情】增至278確診 破單日升幅 約翰遜開緊急會議

環球社會熱點 14:57 2020/03/09

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英國的新冠肺炎疫情擴散，周日（8日）再增69人確診新冠肺炎，累計增至278人確診，為英國至今錄得最大的單日升幅。英國政府為應對疫情急劇惡化，首相約翰遜（Boris Johnson）周一（9日）將召開緊急應變小組會議。

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英國廣播公司（BBC）報道，英國截至周日共有超過2.3萬人進行病毒檢測，其中273人呈陽性反應。再加上北愛爾蘭於同日晚上宣布再增5人確診，令英國累計增至278人確診。其中1名60多歲的男患者死亡，成為英國第3宗新冠肺炎死亡個案。

首相約翰遜將主持緊急應變小組（Cobra）會議，決定是否採取措施控制疫情傳播。BBC指約翰遜與官員將於會上討論應否應採取社會隔離措施，可能包括禁止大型活動、學校停課及鼓勵民眾在家工作。

英國各部長更將與體育機構及超市的代表舉行會議，共同商討對疫情的應對措施，包括為弱勢群體自我隔離提供支援的措施。

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英國政府公布的防疫計劃，分為防堵 (Contain)、拖延 (Delay)、研究 (Research) 及減損 (Mitigate)共4個階段。英國目前處於首階段的防堵階段，主要隔離患者及追蹤病患的密切接觸者。是次會議料會商討英國應否正式進入第二的拖延階段，以實施社會隔離措施。

英國國民保健服務（NHS）醫療總監波伊斯（Stephen Powis）指，NHS熱綫的工作人員在疫情爆發期間，有效應付不斷增加的查詢。另外，NHS上周推出新冠肺炎網上咨詢服務，用作確診民眾是否需要接受病毒檢測，已有超過100萬人使用。

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英國周日再增69人確診新冠肺炎，為英國至今錄得最大的單日升幅，首相約翰遜周一將召開緊急應變小組會議。

責任編輯：鄭錦玲

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