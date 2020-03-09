【新冠肺炎】Apple鼓勵全球員工在家工作　以防疫症擴散

▲ 據外媒報道，Apple行政總裁Tim Cook宣佈，新冠肺炎疫情爆發是前所未見且艱難的時刻，即日起鼓勵全球辦公室員工在家工作。

新冠肺炎COVID-19疫情持續在全球各地蔓延，美國近日確診個案不斷飆升，至今累計已有541宗。據外媒報道，Apple行政總裁Tim Cook宣佈，新冠肺炎疫情爆發是前所未見且艱難的時刻，即日起鼓勵全球辦公室員工在家工作。

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根據網站Business Insider指，Apple建議在Apple Park、Cupertino園區和Infinite Loop內工作的員工，由即日起改為在家工作。為防止新冠肺炎疫情在美國持續擴散，Apple冀能減少員工聚集和接觸而增加感染風險的機會，不過美國各地的Apple零售商店則如常運作。

Genius Bar預約數目下調 降Apple Store員工密度

此外，Tim Cook除了鼓勵員工在家工作外，還大力降低員工密度。雖然在家工作並不適用於全球500多間Apple零售商店的員工，但Apple表示，會減少Genius Bar的預約數目，以及全球零售據點開設課堂的上課人數，確保在公司工作的員工可以安心、安全地工作。

不過，現階段Apple只是建議員工暫時留家工作，而並非強制執行。有估計指，如果全部員工都選擇在家工作，將會對不少部門帶來影響。而彭博報道就指出，通告提及的在家工作員工，包括加州Santa Clara Valley與Elk Grove的園區，以及西雅圖、南韓、日本、意大利、德國、法國、瑞士和英國等地的辦公室。報道又指，Tim Cook承諾，員工在家工作，並不會影響薪金。

日前加州Santa Clara Valley的公共衛生部門向矽谷的公司發出指引，建議他們善用通訊科技讓部分員工毋須返回辦公室工作，建議公司應取消或減少各類會議和活動。而目前，多間科企包括 Amazon、Facebook、Google、Microsoft 和 Twitter 等，都已經在個別地區推出員工在家工作安排。

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責任編輯：施雯雯