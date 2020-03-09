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【日本疫情】靜岡縣議員被揭炒口罩 網民斥其無恥

環球社會熱點 15:18 2020/03/09

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日本靜岡縣議員諸田洋之被發現，在過去一個月於網上拍賣平台拍賣口罩。

日本疫情嚴重，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診數字已增近1200宗，民眾紛紛搶購口罩。日本靜岡縣議員諸田洋之被發現，在過去一個月於網上拍賣平台拍賣口罩，一組2,000個口罩以17萬日圓（約1.27萬港元）賣出，網民批評諸田洋之的行為「可恥」。

共同社報道指，諸田洋之承認在2月4日起於網上拍賣平台，賣出多批一組2,000個口罩，成功賣出89次。每次金額大約在3萬日圓（約2,270港元）到17萬日圓（約1.27萬港元）不等，拍賣所得共約888萬日圓（約67萬港元）。

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諸田解釋指，這批口罩是他所經營的貿易企業，在約10年前購入的庫存，而他是為了清理公司的庫存，才把這些口罩放在網上拍賣，並非以個人名義販售。

諸田亦澄清，拍賣所得金額會用於縣政府防疫，而他在過去亦曾捐過部分庫存口罩予大阪府看護學校等。

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諸田又指，但他使用自己的帳號而非公司的帳號，去出售這批口罩「的確不適當」。諸田就此事在記者會上鞠躬致歉，並宣布辭去所經營公司的董事職務，但不會辭去議員一職。

網民批評諸田的行為是「靜岡縣之恥」，又指他不辭去議員一職的決定是「厚面皮」。

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