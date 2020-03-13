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英超暫停至4月3日 歐聯歐霸下周賽事延遲

環球社會熱點 19:12 2020/03/13

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意大利籲立刻叫停意甲 英媒：英超未來幾周或閉門作賽

全球多國新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續，影響體育盛事。歐洲足協（UEFA）宣布，歐聯及歐霸下周賽事延遲。英超有領隊和球員確診，周五召開緊張會議，英超今周比賽改期。英格蘭足總亦宣布，英超賽事暫停至4月3日。

歐聯、歐霸

歐洲足協發表聲明稱，下周4場歐聯16強次回合比賽延期，包括拜仁慕尼黑對車路士、巴塞隆拿對拿坡里、曼城對皇家馬德里，以及祖雲達斯對里昂。

另外，8場歐霸比賽同須延期，包括曼聯及狼隊的比賽。其中，基達菲對國際米蘭，以及羅馬對西維爾兩場涉及意大利球隊的比賽，本周四首回合比賽已未能如期進行。

歐洲足協已邀請55間球會代表等，下周二（17）以視像會議商討及後的比賽安排。外界預計，緊急會議將商討暫停歐聯和歐霸，以及6月舉行的歐洲國家盃決賽周順延一年。

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英超

英格蘭足總宣布，英超為首的多個級別及女子組賽事，暫停比賽3周，直至4月4日才會重開。

英國政府近日與體育界商討應對措施，包括研究英超閉門作賽的可能性。《泰晤士報》報道，今季英超腰斬的機會不大。

英超賽會之前已取消兩軍賽前握手禮可減少不必要的接觸，但兩隊球員仍會一字排開合照。紐卡素、修咸頓與韋斯咸等英超球會早前已發內部指引，禁止球員見面時握手。

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意甲

意大利已下令所有重大體育賽事，包括意甲聯賽，閉門作賽一個月。意甲賽事本周起暫停至4月3日，意大利足總曾表示，倘意甲最終需要腰斬，會有3個選項決定今季意甲戰果。

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西甲

皇家馬德里全隊需要接受隔離，西甲及西乙宣布停賽兩周。

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法甲

原定下周舉行的斯特拉斯堡對巴黎聖日耳門已改期。法甲和法乙閉門作賽至4月15日。

德甲

3月11日（慕遜加柏對科隆）和14日（RB萊比錫對弗賴堡、多特蒙對史浩克04）的賽事閉門作賽。

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萄超

在未來至少2星期，所有賽事閉門作賽。

世界盃亞洲區外圍賽

國際足協（FIFA）推遲3月和6月舉行的世界盃亞洲區外圍賽。

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記者：鄧燕君

欄名 : 天下了然

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