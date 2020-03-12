英超據報下周起閉門作賽 腰斬機會不大

▲ 意大利籲立刻叫停意甲 英媒：英超未來幾周或閉門作賽

全球多國新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續，影響體育盛事。英媒報道，英國足總不希望推遲今季比賽，也會取消賽事，故安排英超及低組別的聯賽下周將閉門作賽。酒吧據報亦自當地時間周六（14日）下午3時起，不准轉播比賽，避免民眾聚集。報道指，足總不願取消比賽或閉門作賽，是因為每場比賽會損失300萬英鎊（3000萬鎊港元）。

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英超

英國政府與體育界早前據報商討應對措施，料包括研究英超閉門作賽的可能性。《泰晤士報》報道，英超聯賽將閉門作賽，腰斬賽事機會不大；所有季票持有者和已購買門票的球迷，可通過網上觀看比賽。

英超賽會稱，取消兩軍賽前握手禮可減少不必要的接觸，但兩隊球員仍會一字排開合照。紐卡素、修咸頓與韋斯咸等英超球會早前已發內部指引，禁止球員見面時握手。

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歐洲聯賽盃

3月10日（華倫西亞對阿特蘭大）、11日（巴黎聖日耳門對多蒙特）和18日（拜仁慕尼黑對車路士、巴塞隆拿對拿坡里）的賽事閉門作賽。



世界盃亞洲區資格賽

國際足協（FIFA）推遲3月和6月舉行的世界盃亞洲區資格賽。

意甲

意大利已下令所有重大體育賽事，包括意甲聯賽，閉門作賽一個月。意甲賽事本周起暫停至4月3日，意大利足總曾表示，倘意甲最終需要腰斬，會有3個選項決定今季意甲戰果。

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西甲

西甲賽會周二（10日）稱，比賽將閉門作賽至少2周。

法甲

原定下周舉行的斯特拉斯堡對巴黎聖日耳門已改期。法甲和法乙閉門作賽至4月15日。

德甲

3月11日（慕遜加柏對科隆）和14日（RB萊比錫對弗賴堡、多特蒙對史浩克04）的賽事閉門作賽。

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記者：鄧燕君