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意大利籲叫停意甲 英媒：英超未來幾周或閉門作賽

環球社會熱點 14:13 2020/03/09

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意大利籲立刻叫停意甲 英媒：英超未來幾周或閉門作賽

全球多國新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續，影響體育盛事。意大利體育部呼籲，即時暫停甲組足球聯賽賽季。英超聯賽賽會表示，將放棄賽前握手的傳統，防止病毒進一步傳播。至於英超會否閉門作賽，有待落實。國際足協（FIFA）考慮推遲3月舉行的世界盃亞洲區資格賽。

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英超

英超賽會稱，取消兩軍賽前握手禮可減少不必要的接觸，但兩隊球員仍會一字排開合照。紐卡素、修咸頓與韋斯咸等英超球會早前已發內部指引，禁止球員見面時握手。

英國政府與體育界商討應對措施，料包括研究英超閉門作賽的可能性。《衛報》報道，未來數周或實施閉門作賽安排。紐卡素領隊布魯士指，閉門作賽似乎無可避免；榜首球隊利物浦領隊高普則拒絕評論。

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意甲

意大利已下令所有重大體育賽事，包括意甲聯賽，閉門作賽一個月。10場意甲賽事、2場意大利盃半準決賽（祖雲達期對AC米蘭、拿坡里對國際米蘭）改期。意大利足球總會主席格拉维納（Gabriele Gravina）稱，如果有一名球員確診，不排除停賽。

意大利體育部周日（8日）呼籲，即時暫停甲組足球聯賽賽季。同日，帕爾馬對史帕爾的賽事，一度延遲了35分鐘才開賽。

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記者：鄧燕君

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