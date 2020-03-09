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【口罩原料股】油價跌反受惠？上海石化逆市升5% A股漲停

金融經濟 13:58 2020/03/09

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上海石化早前宣布，緊急將生產綫轉產口罩生產用的熔噴料。

國際油價大跌，拖累石油相關股份表現，「三桶油」股價亦大跌。其中，中石化 （00386） 股價曾跌逾8%，低見3.61元；但作為中石化子公司的上海石化 （00338） 卻逆市揚升逾5%，報2.15元；其A股更加升停板至4.95元人民幣。

按照傳統，石油化工公司在油價下跌時往往能夠受惠，原因是原材料（原油）價格下跌，若產品價格不變則有利於擴大盈利空間。惟實際上仍要視乎公司具體業務性質，是否有購買大量遠期原油期貨、採購原油的定價方式等因素，故石化股的走勢並不一定與原油呈反向。

上海石化為口罩概念股

而這次上海石化股價能夠炒起，與全球疫情發展亦有關係。港大微生物學系講座教授袁國勇此前表示，疫情不會完結，夏天或稍有改善，但冬天或再現輸入個案，衞生防護中心亦指疫情不會沙士般入夏就會完結。種種跡象表明，「口罩如衣服」的日子或會再持續數月，甚至可能是數年。

而值得注意的是，據早前報道，上海石化於上月將部分生產綫，緊急研發轉產口罩生產用的熔噴料，並試產成功，日產達到6噸。這些原材料，可以用來生產普通一次性醫用口罩約600萬隻。隨著石化企業轉產熔噴料的成功，料對未來一定時間的盈利有所幫助。

相關文章︰【企業盈警】上石化料去年純利大跌55%至61%

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香港股票 上海石油化工（00338） 上海石化（滬：600688） 石油 採購 口罩 A股

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