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【零售寒冬】尖沙咀崇光下半年銷售收入大挫46%　自2015年後首次逆轉

商業 13:56 2020/03/09

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利福國際表示，去年下半年，示威活動及其他社會事件干擾了業務的正常經營，共有60個營業日受到影響。（資料圖片）

零售市道自去年陷入低迷，崇光百貨母企利福國際公布去年業績，營業額大挫18.7%。受社會運動影響，期內共有60個營業日受影響，尖沙咀崇光店下半年的銷售收入更大跌46%，比銅鑼灣店更嚴重。 

崇光百貨經營受影響
利福國際表示，去年下半年，示威活動及其他社會事件干擾了業務的正常經營，旗下店鋪屢屢要縮短營業時間，甚至休市。下半年約共60個營業日受到影響。銅鑼灣崇光旗艦店的銷售額於下半年按年下跌33.8%，全年則減少19.4%。銅鑼灣崇光下半年整體客流量下降，而逗留購買比率則仍然穩定。

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訪港旅客人數持續減少，加上本地消費意欲疲弱，尖沙咀崇光店的影響更大。該店下半年的銷售收入較去年同期大挫46%，而全年則下跌18.8%，是自2015年錄得首次跌幅。利福國際指，與銅鑼灣崇光情況相若，長達數月的社會動盪嚴重影響了尖沙咀崇光的業務營運，導致全年客流量及逗留購買比率雙雙下跌。

首次對零售前景感悲觀
利福國際執行董事劉今蟾稱，鑑於前景仍不明朗，加上疫情及潛在的社會風波可能延續，或將進一步損害本地的營商環境及消費意欲，管理層首次對來年香港零售市場的前景感到悲觀。「近幾個月來，新型冠狀病毒肆虐，令中國已放緩的經濟進一步受壓，或在中短期扼殺尚未穩固的全球經濟增長。疫情也導致訪港旅客人次及本地消費嚴重受挫，進一步打擊了香港經濟。」

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責任編輯：葉泳珊

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