【齊心抗疫】小企全球撲口罩　貨源加價慘被客戶Cut單

▲ 香水品牌「花之滴」創辦人Jane分享到歐洲撲口罩的經歷，不禁嘆一盒口罩得來不易。

新冠肺炎持續蔓延，本港市面出現「一罩難求」，早前更有長者冒寒通宵排隊買口罩。花之滴創辦人翁靜（Jane）過去一個月頻頻四出撲口罩，除遠赴歐洲探貨源外，又將原本用來調製香水的純天然酒精材料，改成生產酒精噴霧，並以低價出售。無他，只為「純粹想幫人」。

▲ 早前市面的消毒產品一直賣斷貨，花之滴將香水的純天然酒精原料，改製消毒噴霧。（花之滴FB）

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不忿身邊朋友被網購平台Amazon「cut單」，黑心藥房又賺取暴利發災難財，她便嘗試以公司名義與各地供應商接洽，冀增加成功率。「1月底入了500盒土耳其口罩，僅賣數十元，結果於1小時內極速賣光，想再補倉時已漲價3倍，但有錢亦無貨，廠方稱欠缺原材料生產。」一星期後，2,500片韓國口罩KF80，開賣半小時也售罄。

▲ Jane批評，黑心藥房在艱難時期發災難財，未有為香港人着想。（湯炳強攝）

她憶述，最艱辛的經歷是在歐洲，「2月初飛抵法國、德國，參與展覽時周圍查問商戶，又逐間藥房詢問介紹當地口罩供應商，其間顧着覆客戶信息，更不小心『拗柴』扭傷，結果統統落空。」

與供應商多番斡旋 難搶低價貨

幾經波折，終於經一位朋友引薦印度供應商，礙於船期不準、供應緊張、廠方反口稱只得掛頭款式等，來貨價驀地由200元攀升至250元，扣除本地郵寄及行政成本，最終定價298元出售。「由於預售時只收200元，客戶質疑忽然加價、又擔心貨不對辦，雖然最後寄來了掛耳款，但早有人要求退款，現時仍有幾十盒倉底貨。」

▲ 排除萬難￼￼，終於直接聯絡到印度的Green Guava入口商，Jane更親身洽談、驗貨、搬貨。（花之滴FB）

對於客戶不滿售價過高，她無奈稱：「全世界瘋搶口罩，我都無計可施，自問真的找不到低價貨源。」並苦笑：「從生意角度看，根本不應該賣口罩，屬高風險、低回報行業，只希望香港人記得有過一個本地品牌，曾經與你共度時艱。」

記者：姚慧儀