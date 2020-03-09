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10億部Android機陷保安風險　簡單步驟檢查Android設備更新（附教學）

科技 13:34 2020/03/09

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全球有超過10億的Android設備不再獲得Google安全更新，隨時陷入保安風險。惟等待官方安全更新似乎遙遙無期，舊Android裝置用戶又該如何保障自己？

據外媒《ZDNet》報道，全球有超過10億的Android設備不再獲得Google安全更新，若用戶的Android手機及平板電腦仍然運行Android 6.0或以前的版本，隨時陷入保安風險。雖然Google及後表示，會致力提升Android設備的安全性，惟未明言會為舊裝置更新。等待官方安全更新似乎遙遙無期，舊Android裝置用戶又該如何保障自己？

若用戶手上的Android設備已使用兩年以上，請首先檢查是否可以繼續更新。打開手機或平板電腦的設置應用，點擊「系統」（System）>「進階]」（Advanced）>「系統更新」（System update），便可查看Android 版本及安全性修補程式等級。

>>>舊版Android停安全更新支援　10億部裝置陷保安風險

使用Android 7.0 Nougat之前版本的用戶，可以在嘗試「系統更新」部分，按照說明進行更新。事實上，手機愈舊，面對被黑客攻擊的風險愈大。有海外消費者監管機構亦提醒，擁有運行Android 4或以前版本的智能手機用戶都應該認真考慮，是否值得冒險繼續使用該設備。

此外，如果用戶仍在使用舊版Android設備的話，亦須注意以下事項：

小心下載

  • 由於不少保安威脅都是來自Google Play商店以外的下載，所以應仔細檢查該程式是否為官方程式，並在完成後手動設置停用安裝未知的應用程式。
  • 步驟為：設定應用程式 > 特殊應用程式存取權 > 安裝未知的應用程式，點選停用安裝未知的應用程式

注意可疑的鏈接內容

  • 除了電郵的網絡釣魚威脅外，黑客還會利用某些舊版Android上的漏洞，藉短訊（SMS）或多媒體短訊（MMS）將病毒發送到目標用戶手機。

資料備份及使用移動防病毒軟件

  • 確保至少在兩個位置，包括外置硬碟及雲端服務中備份了裝置所有資料。若出現問題，並確定受到攻擊，亦可確保不會失去任何重要的文件或訊息。另用戶可選擇信譽良好的移動防病毒軟件。

>>>【武漢肺炎】黑客藉疫情消息播毒　專家呼籲小心可疑連結

責任編輯：張寶燕

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