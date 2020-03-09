【澳洲疫情】逾90確診3死 F1墨爾本站：無意閉門作賽

澳洲疫情持續，累計91人感染新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎），3人死亡。澳洲新增的患者中，其中3人爲兩所學校的學生，涉事學校宣布停課及暫時關閉。一級方程式賽車（F1）賽季下周在墨爾本展開，當地主辦單位表示，無意閉門作賽。但因中東地區疫情嚴峻，F1第二站的主辦地巴林周日（8日）宣布閉門作賽；4月的上海站延期。

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澳洲《悉尼先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）報道，澳洲最新增至81人確診，包括3名年齡介乎12至15歲的學生。其中2名學生就讀悉尼西北部的St Patrick's Marist College，另外1名學生就讀悉尼北部的Willoughby Girls High School，兩所學校現已停課。

據悉，多達50名學生曾與St Patrick's Marist College的兩名患者有密切接觸。當地衛生部門正密切追查學生的感染途徑。

另外，再增1人死於新冠肺炎，死者82歲，為悉尼一間安老院Dorothy Henderson Lodge的院友。連同這名82歲死者，澳洲目前有3宗新冠肺炎死亡病例。

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早前亦有2名澳洲國防軍成員確診，目前獲安排隔離。澳洲國防軍表示，2名確診軍人曾於2月28日乘坐飛機前往堪培拉的國防軍總部開會，正追蹤當時與2名確診軍人乘坐同一班飛機的人士。

新冠肺炎疫情下，澳洲民眾瘋狂搶購口罩。澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）呼籲民眾停止搶購行爲。亨特又指，當局已購買了5,400萬個口罩供醫護人員使用，預定這批口罩將於4月底到達澳洲。

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▲ 澳洲再新增6人確診新冠肺炎，累計增至81人確診，其中3人爲兩所學校的學生。

責任編輯：鄭錦玲