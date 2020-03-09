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【新冠肺炎】Costco 2月銷售激增12.1％　美國民眾搶購物資？

商業 13:44 2020/03/09

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新冠肺炎令多個國家引起恐慌性搶購日用弓戈品，美國大型超市好市多（Costco）在2月份同店銷售額亦增長了12.1％。雖然在產品供應方面受到挑戰，不過Costco表示，疫情對其整體商店運營影響不大。

《日經新聞》報道，中國生產商停工均影響Costco供應鏈。Costco首席財務官Richard A. Galanti在電話會議上指出，防疫產品及來自中國的商品曾一度遭遇供應問題，包括家具、衣服及電子產品。不過，隨著工廠的復工和產量的增加，這情況在最近幾周有所改善，而一般商品的供應稍微恢復；公司採購團隊正更全面地於當地和國外採購貨源，每天都會補貨。他又指，旗下僅個別門市需停業數天，且公司適時因應疫情發展制定不同限制，令消費者信心增加，故對商店運營影響不算大。例如，暫時撤除各分店的飲食座位區桌椅，降低群聚風險；《Chicago Sun Times》亦透露，Costco將會暫停提供免費試食，防止病毒傳播。

【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資

截至2月16日的第二季營收，年增11%至383億美元，優於分析師預估的382億美元。Costco指，2月業績受益於消費者需求暴增，截至3月1日止的 2 月同店銷售，估計因疫情成長的幅度約為3%。

Costco中國第二門店　傳落戶上海康橋 

責任編輯:　蘇穎琪

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