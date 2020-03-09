【疫市營商】老套變時興　藥油二代研香水醒神筆

▲ 花之滴創辦人翁靜認為當消費模式改變，企業若想達到低成本、高效益，轉攻網店是出路。（湯炳強攝）

肚痛屙嘔見頭暈？搽藥油啦！雖然傳統藥油功效多多，卻因氣味刺鼻，被視為「婆仔油」。90後翁靜（Jane）出生自藥油世家，自小隨爸爸「跟出跟入」，對藥油知識略懂一二。

深諳每間藥房傾向生產自家藥油賺錢，價格愈搶愈低，紅海競爭下，傳統藥油行業逐漸式微，她遂打破傳統，冀從藍海中發掘尚未存在的年輕人市場。

▲ 翁靜指，從未後悔當年辭退銀行工作，形容「個人唔定性」，想「搏一鋪」。（湯炳強攝）

明明有一份穩定的銀行管理培訓生（MT）工作，翁靜卻在2016年中辭去這份筍工，花了6個月時間研究將藥油加入香水，創出「香水醒神筆」，成立「花之滴」品牌。

「以前做銀行時，見過女同事特意躲入廁所擦藥油，怕散發出來的味道影響其他人，會遭白眼。」她因而看到市場缺口，「藥油向來予人感覺老套不入流，但年輕一輩亦有需求，例如打工仔會用藥油提神。」

走珠設計 成分天然醒腦提神

於是她就像沖泡鴛鴦奶茶般，「撞香水」、「撞藥油」，調製出30款不同味道的藥油，找來300位朋友做白老鼠，最終選定蘋果花、櫻花、綠茶3種香味，「成分包括天然薄荷及香薰油，有醒腦提神、驅蚊止痕功效，而且香水醒神筆採用走珠設計，不似滴裝用完要洗手，輕巧方便能隨身攜帶。」

不過，最初父母相當反對，認為無得做，「傳統想法是藥油臭才有功效，但我會問：苦口是否一定是良藥？」執意走這條路，她便自掏20萬元儲蓄投入生產。「當時主動與各大藥房接洽，希望有多一個銷售途徑，但他們覺得藥房客戶以老人家為主，醒神筆未必適合。」

▲ 香水醒神筆能塗抹在鼻下、太陽穴、耳垂後等位置，具提神作用，亦能預防蚊叮蟲咬。（湯炳強攝）

再次選擇銷售點時，她集中於年輕人會到的地方，又看準他們愛DIY手作體驗，遂開辦香水班，成功吸引傳媒報道。增加曝光率後，先後獲多間大型藥粧連鎖店豁免上架費，又進駐各大書店、便利店。高峰期全港零售點有800多個，一年賣上2萬枝醒神筆；客路非常廣，由小學生至60歲「潮媽」亦會買，惟佔比最大仍是25至45歲的辦公室女郎。

看似一帆風順，她坦言其實一切得來不易，「每秒都有難題，由打工仔轉當老闆，要做一個萬能角色：對電腦一竅不通卻要寫網站、在荃灣踩單車逐間便利店送貨等，腦袋完全停不下來，連出街都留意別人如何做陳列、包裝。」市場推廣亦處處碰壁，「試過於港鐵耗資50萬元賣兩星期廣告，結果完全返不到數，形同倒錢落海；找KOL做宣傳，賺不到錢更倒貼。」

時局拖累銷情 攻網店拓海外

截至去年中，營業額有7位數字，之後遇上懸崖式插水。「受社會運動及新冠肺炎疫情影響，少人外出逛街，旺區如銅鑼灣、尖沙咀成重災區，基本上沒有生意，連鎖店及便利店銷情受壓，花之滴產品紛紛被下架。」過往怕影響零售店業績，一直堅持B2B（企業對企業）生意，現時顧慮減少，在瀕臨「執笠」的生死邊緣，上月正式轉攻網店。

▲ 實體店生意慘淡，花之滴正努力轉型，轉攻網店覓出路。（花之滴官網）

「雖然目前市道非常差，但有危就有機。」她直言不諱，「傳統的賣產品模式、進駐連鎖店很難做，消費行為已改變，想達到低成本、高效益，網上平台是唯一出路。」為減輕依賴單一市場而承受的經濟衝擊，網購亦方便打進海外市場，「希望未來收入持續增長」。

花之滴又落力履行企業社會責任（CSR），早前為客戶四處撲口罩，更以成本價出售。怎料反應熱烈，成功提高客戶忠誠度，除多了留意產品外，Facebook專頁粉絲人數亦報捷。

記者：姚慧儀