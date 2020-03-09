  • 26°C
香港時間 : 2020309日 (一) 13:45
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【油價急瀉】國泰大削運力又遇油價急挫　燃油對沖再成噩耗

金融經濟 13:17 2020/03/09

分享：

油價下跌對高用量的國泰航空反成詛咒。

國泰航空 （00293） 先遇社會動盪、肺炎疫情衝擊，但營運難關「沒有最黑暗，只有更黑暗」。油組（OPEC）與俄羅斯減產談判破裂，油價單日曾暴瀉三成，國泰航空年內因應疫情大規模削減運力，即使早年修訂燃油對沖政策，最多僅對沖3成燃油，但運力大削後勢推高燃油對沖水平。當油價黑天鵝式急跌，2015年至17年燃油對沖虧損200億元的夢魘會否重現？

國泰於2012年油價高企時，燃油對沖政策變得冒進，令燃油對沖佔使用量比例一度高達6成以上，國泰原希望鎖定油價，穩定營運。其後數年油價走勢逆轉，雖然國泰計及對沖虧損後的燃油成本有所下跌，但同行卻無對沖包袱，同業票價下跌仍能保持盈利，國泰反變得進退失據，加速集團裁員和轉型求存。

相關文章：油價曾暴瀉三成　創1991年波斯灣戰爭以來最大跌幅

削運力推高油價對沖比例　覆蓋3成升至5成？

事過境遷，國泰調整油價對沖方針，最多僅對沖三成，但一場修例風波，客量大減，國泰去年底已宣布削減今年運力，由按年增長3.1%降至下跌1.4%。據國泰11月資料，今年燃油對沖合約覆蓋35%至36%，已反映運力降低影響。

新冠肺炎年初在內地爆發，國泰宣布，2月、3月整體運力減少3成，但疫情由中國擴散至多國，國泰「轉口風」於2至3月期間，大幅削減約4成客運運力，甚至可能進一步削減4月運力。

隨最新日本入境限制，國泰再停飛日本航線，運力一削再削。若疫情影響能於4月、5月消退，以國泰2月至5月削減4成運力計算，上半年燃油使用量只會有預先估計的73%，燃油對沖覆蓋使用量將由現時估計的35%，進一步推升至48%，國泰業績對油價升跌的反應，勢更為敏感

相關文章：【日本疫情】國泰港龍周一起分階段停飛日本至3月28日
相關文章：國泰再發盈警 削客運力逾4成

2015年至18年對沖虧損250億元

油價不似預期下急跌，國泰2015年至18年燃油對沖虧損累計達250億元，單計2015年、2016年，國泰每年各錄85億元巨額對沖虧損。

參考當年資料，國泰2016年覆蓋62%燃油用量，油價水平為86美元，同年布蘭特油價平均為55美元，每桶差距約30美元。

國泰今年上半年燃油對沖合約鎖定油價於約65美元，現時布蘭特期油僅報31.5美元，差價也達30美元以上。

不過，目前油價處於恐慌水平，後續走勢變數甚高，今年首兩個月，油價平均約於57美元，國泰燃油對沖合約實際虧損視乎結算日、後續油價等多重因素。

可以肯定的是，即使IATA（國際航空運輸協會）預計，油價下跌可輕微減輕航空公司受疫情影響，但國泰似乎再一次承受「低油價詛咒」

國泰至下午1時10分，股價跌1.2%，新報9.81元，成交近4000萬元，股價再跑輸未有對沖燃油的三大內地航空股。

相關文章：【港航危機】香港航空傳向中國國航尋求戰略救生索
相關文章：【新冠肺炎】全球航空業或損失8700億元 業界籲政府支持

記者：麥德銘

香港股票 布蘭特期油 國泰航空（00293） 航空 航空股 國泰航空 石油輸出國組織 新冠肺炎

上一篇文章

油價下跌最差料見20美元　中海油股價短線沽壓重

下一篇文章

【崇光百貨】利福股價挫逾6%　去年多賺近12%惟首次不派末期息

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【高息股攻略】50藍籌股近三分一股息率逾5厘 7隻股息率達6厘以上（附表）
【高息股攻略】50藍籌股近三分一股息率逾5厘 7隻股息率達6厘以上（附表）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【泰國實施入境隔離政策】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十五版）
【泰國實施入境隔離政策】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十五版）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
恒生指數午後初段跌逾900點 滙豐跌至49元股息率升穿8厘（不斷更新）
恒生指數午後初段跌逾900點 滙豐跌至49元股息率升穿8厘（不斷更新）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）