【油價急瀉】國泰大削運力又遇油價急挫　燃油對沖再成噩耗

▲ 油價下跌對高用量的國泰航空反成詛咒。

國泰航空 （00293） 先遇社會動盪、肺炎疫情衝擊，但營運難關「沒有最黑暗，只有更黑暗」。油組（OPEC）與俄羅斯減產談判破裂，油價單日曾暴瀉三成，國泰航空年內因應疫情大規模削減運力，即使早年修訂燃油對沖政策，最多僅對沖3成燃油，但運力大削後勢推高燃油對沖水平。當油價黑天鵝式急跌，2015年至17年燃油對沖虧損200億元的夢魘會否重現？

國泰於2012年油價高企時，燃油對沖政策變得冒進，令燃油對沖佔使用量比例一度高達6成以上，國泰原希望鎖定油價，穩定營運。其後數年油價走勢逆轉，雖然國泰計及對沖虧損後的燃油成本有所下跌，但同行卻無對沖包袱，同業票價下跌仍能保持盈利，國泰反變得進退失據，加速集團裁員和轉型求存。

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削運力推高油價對沖比例 覆蓋3成升至5成？

事過境遷，國泰調整油價對沖方針，最多僅對沖三成，但一場修例風波，客量大減，國泰去年底已宣布削減今年運力，由按年增長3.1%降至下跌1.4%。據國泰11月資料，今年燃油對沖合約覆蓋35%至36%，已反映運力降低影響。

新冠肺炎年初在內地爆發，國泰宣布，2月、3月整體運力減少3成，但疫情由中國擴散至多國，國泰「轉口風」於2至3月期間，大幅削減約4成客運運力，甚至可能進一步削減4月運力。

隨最新日本入境限制，國泰再停飛日本航線，運力一削再削。若疫情影響能於4月、5月消退，以國泰2月至5月削減4成運力計算，上半年燃油使用量只會有預先估計的73%，燃油對沖覆蓋使用量將由現時估計的35%，進一步推升至48%，國泰業績對油價升跌的反應，勢更為敏感。

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2015年至18年對沖虧損250億元

油價不似預期下急跌，國泰2015年至18年燃油對沖虧損累計達250億元，單計2015年、2016年，國泰每年各錄85億元巨額對沖虧損。

參考當年資料，國泰2016年覆蓋62%燃油用量，油價水平為86美元，同年布蘭特油價平均為55美元，每桶差距約30美元。

國泰今年上半年燃油對沖合約鎖定油價於約65美元，現時布蘭特期油僅報31.5美元，差價也達30美元以上。

不過，目前油價處於恐慌水平，後續走勢變數甚高，今年首兩個月，油價平均約於57美元，國泰燃油對沖合約實際虧損視乎結算日、後續油價等多重因素。

可以肯定的是，即使IATA（國際航空運輸協會）預計，油價下跌可輕微減輕航空公司受疫情影響，但國泰似乎再一次承受「低油價詛咒」。

國泰至下午1時10分，股價跌1.2%，新報9.81元，成交近4000萬元，股價再跑輸未有對沖燃油的三大內地航空股。

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記者：麥德銘