【崇光百貨】利福股價挫逾6%　去年多賺近12%惟首次不派末期息

▲ 銅鑼灣崇光銷售收入下半年下跌33.8%，全年則按年下跌19.4%

經營崇光百貨（SOGO）的利福國際 （01212） 公布，去年全年純利18.9億， 按年增長近12%，每股盈利1.26元，首次不派末期息，全年派息0.3元，按年跌近55%。利福午後股價下挫，現跌逾6%，報6.8元，創52周低。

扣除投資物業公平值變動， 營業溢利下跌18%至16.3億元， 單計下半年， 溢利只有6.4億元，較上半年大跌35%。期內，營業額下跌18.7%至35.4億元，而自營、銷售後訂單及特許專櫃銷售交易產生的總銷售亦減少19.3%至約94億元 。

利福指，受到零售市逆疲弱及本港社會事件的影響， 去年上半年銷售額按年下跌2.4%， 全年負增長加劇至19.3%。銅鑼灣崇光銷售收入下半年下跌33.8%，全年則按年下跌19.4%； 尖沙咀崇光銷售收入就大跌46%，而全年則下跌18.8%。



利福表示， 對零售市場的前景持悲觀的態度 ，環球貿易及世界經濟委靡不振，香港經濟正面臨收縮，而春運高峰期間新型冠狀病毒肆虐中國，多個城市實施進出管制，勢必打擊已呈弱態的中國經濟，打亂全球經濟復甦步履。 香港為阻止疫情擴散而採取的預防性保護措施，亦將進一步削弱本港旅遊業及本地消費。另外，該公司估計失業率預期在未來幾個月內上升， 將密切留意事態發展， 與商業夥伴合作抵禦當前動盪。

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