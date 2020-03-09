第三代iPad Air或永久黑屏　Apple推免費換屏計劃

▲ Apple 日前宣佈，有部份第三代iPad Air在某些特殊情況下，會出現永久性無畫面的情況，於是特設維修計劃。

Apple 日前宣佈，有部份第三代iPad Air在某些特殊情況下，會出現永久性無畫面的情況，於是特設維修計劃。這批受影響的平板批次於 2019 年 3 月至 10 月期間生產，用戶只要將有關iPad帶到 Apple 或指定維修服務供應商，就可以獲得免費維修服務。

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Apple指，這些iPad Air在屏幕變黑前，有可能會出現短暫的閃爍情況。受影響的用戶可預約Apple門市維修服務或指定維修中心安排維修，或通過官方網站取得Apple支援。

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Apple 建議，在情況許可下，用戶應自行透過 iCloud 或電腦為 iPad 進行備份。Apple 在官方網站特別提醒用戶，是次維修計劃並不會因此延長第三代iPad Air的標準保養期限。另如裝置有任何其他損毀，例如屏幕爆裂或其他需要維修的情況，有需要為該項目繳付維修費用。

責任編輯：施雯雯