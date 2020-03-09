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【日本經濟】GDP下修至負7.1% 日圓兌港元升穿7.6算

環球經濟金融 12:50 2020/03/09

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日本公布去年第4季年率化國民生產總值（GDP）修正值，由初值6.3%下調至7.1%，遜預期的6.6%，主因日本去年加消費稅，拖低消費。今季日本經濟還要加上新冠肺炎疫情夾擊，恐雪上加霜。

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日本經濟數據不理想，惟OPEC＋（石油輸出國組織及盟友）的減產談判破裂，沙特擬發動石油價格戰，環球避險情緒推升日圓，兌美元曾升至3年高，高見101.57，每百日圓兌港元曾升穿7.6，高見7.6428，最新報7.5739。

日本GDP下修，主因資本開支下調，由初值減少3.7%降至最新4.6%，是2009年以來最差，消費則輕微上調，由初值跌2.9%變為跌2.8%。

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日本疫情持續加上上季經濟萎緒情況較預期嚴重，今季經濟令人擔心。Capital Economics日本經濟師Tom Learmouth直指，經濟於今季反彈的希望已因新冠肺炎幻滅。

瑞穗證券高級市場經濟師末廣徹表示，日本經濟本已處於衰退，愈來愈多訊號顯示，更壞的情況陸續有來。他稱日本央行寬鬆貨幣政策效果十分有限，頂多只能避負面情緒隨疫情蔓延。

【環球市場日程】疫情下恐續波動 惟美股基本面仍強

日本上季經濟收縮6.3% 5年半最大縮水 新冠肺炎恐累今季陷衰退

貨幣政策 經濟 日本央行 GDP 日圓 日本

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