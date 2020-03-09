油價跌+意大利封城　摩根資管許長泰：環球市場基調負面　亞洲股市仍有望跑贏歐美

▲ 摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰指，由於美國高收益企業債大多由能源企業組成，油價下跌將會促使信貸利差擴大。（資料圖片）

石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯減產的談判破裂，有消息指沙特阿拉伯擬於4月增產石油及提供折扣，加上新冠肺炎在歐洲擴散，意大利四分之一的人口已被隔離。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，該等暗示環球市場基調仍然負面。

他相信，股票市場將持續動盪，惟亞洲股市有望跑贏美國和歐洲，尤其是側重於本地需求而非國際貿易的行業。

許長泰指，油價進一步的下行風險將打擊能源股，由於憂慮需求增長乏力，能源股大多已大幅折讓交易，同時，油價再下跌將促使信貸利差擴大，因能源企業是美國高收益企業債券指數最大的組成部分。

歐洲央行面臨放寬貨幣政策壓力

他續指，後市應聚焦周四（12日）歐洲央行的會議，繼美聯儲及加拿大央行分別減息半厘後，歐洲央行將面對放寬貨幣政策的壓力，不過，歐洲早已實行負利率政策，故或需要更積極推行量化寬鬆。

相反，許長泰稱，中國將陸續公布2月經濟數據，市場將轉向評估疫情對經濟損害的深度，以及第二季潛在復甦的步伐。他又指，目前復工的進度依然緩慢，且第二輪的感染風險不容忽視，隨零售活動和房屋銷售數據逐漸恢復正常，對中國供應鏈中斷的擔憂或會逐漸消失，並由全球需求疲軟的擔憂取代。

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責任編輯：袁諾曦