▲ 油價下跌最差料見20美元 中海油股價短線沽壓重

油價下跌累及股市暴挫！全球最大產油國沙特阿拉伯掀起原油價格戰，解發油價下跌，油股急瀉，其中專注上游開採的中海油 （00883） 更曾大跌兩成。投資界估計，油價最壞情況可跌見20美元。

瑞信認為，油價急跌主要反映非油組成員國產量增加的影響，預期最壞情況下，油價將會跌至高成本油企（即北海、加拿大油砂）的現金開採成本水平，即約20美元。

中石油中石化 現值已處谷底

該行指，亞洲油氣開採企業的股價將會受到沽壓，預期股價解水估值均會跌至新低。內地三大國營油企（俗稱「三桶油」）中，中海油對油價敏感度最高，中石油 （00857） 及中石化 （00386） 現值已屆2016年谷底水平。

供應增加的同時，因應新冠肺炎疫情擴散，全球對原油需求大減，亦加劇油價跌勢。瑞信上周調低原油需求預測，預期首季需求每日減少約140萬桶，全年日均減少約57萬桶，當中亞洲佔11萬桶。

大和資本亦看淡油價及中海油前景，認為油組與俄羅斯談判破裂，反映俄羅斯破壞美國生產頁岩油的信心，相信對油價會構成長遠影響，因此將2020及2021年布蘭特期油價格預測下調至40至50美元。

中海油深水項目現金成本約35至45美元

從該行渠道獲悉，中海油的深水項目現金開採成本普遍約35至45美元，基於中海油控制成本得宜，而且油田規模龐大，只要油價位處39美元之上，相信海外項目仍有利可圖。

因應調低油價預測，大和將中海油2020至2021年每股盈利預測調低39至48%，預期投資者避險情緒提升，故將中海油目標價降16%至9.9元，評級亦由「持有」降至「跑輸大市」。

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