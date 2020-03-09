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【泰國入境】港澳人士隔離14日 無交代執行日期詳情

環球社會熱點 12:44 2020/03/09

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泰國旅遊局宣布將採取入境措施限制，要求包括港人的部分地區入境旅客於抵泰後隔離14日。

泰國旅遊局宣布，因應新冠肺炎疫情，將採取入境措施限制，要求包括港人的部分地區入境旅客，抵泰後進行14日隔離。但當局未有交代生效日期等詳情，網上更有旅遊群組聲稱港人可放心進入布吉而無須隔離14日，外界對泰國入境措施更感混淆。

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泰國旅遊局宣布，因應新型冠狀病毒疫情最新發展，泰國政府將採取更嚴密的入境措施。所有由中國（包括香港和澳門）、南韓、意大利和伊朗的入境旅客均需要填健康申報，和進行14日的隔離。若抵泰旅客被發現有相關病徵，會即時轉介並接受更詳細檢疫測試。14日隔離的詳細安排會再作進一步更新。

泰國政府旅遊局香港辦事處周一（9日）早上經社交媒體Facebook宣布，泰國政府將採取更嚴密的入境措施，要求所有由中國（包括香港和澳門）、南韓、意大利和伊朗的入境旅客作健康申報，及進行14日的隔離。

泰國政府旅遊局香港辦事處宣布，泰國政府將要求由中國（包括香港和澳門）、南韓、意大利和伊朗的入境旅客進行14日隔離。（Facebook截圖）

該局於聲明表示，如發現抵泰旅客出現新冠肺炎相關症狀，會安排其接受檢疫測試，並表示14日隔離的詳細安排會再作進一步更新。

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Facebook群組「泰國粉絲大本營」呼籲市民暫時不要前往泰國。（Facebook截圖）

Facebook群組「泰國粉絲大本營」表示，泰國政府周日（8日）亦有發出另一個聲明，宣布將要求赴泰港人隔離14日。該群組表示，泰國及香港政府均暫未公布執行措施的詳情，但為防萬一，呼籲市民暫時不要前往泰國。

Facebook群組「泰遊布吉」則表示，曾致電往布吉國際機場查詢詳情，機場職員否認有隔離14日的措施。（Facebook截圖）

至於另一個Facebook群組「泰遊布吉」則表示，曾致電往布吉國際機場查詢詳情，機場職員否認有隔離14日的措施，更指港人可放心進入布吉，而不必隔離14日。

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