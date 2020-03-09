價跌股息率吸引 滙豐中行齊現 「千人操」（第二版）

外圍重挫，港股出現「黑色星期一」，恒指曾跌逾千點。散戶愛股滙豐 （00005） 失守50元大關，由於股息率突破8厘水平，今日散戶撈底滙豐的熱情仍未減，於多個價位出現「千人操」護盤。另一重磅內銀中行 （03988） 今日亦曾反失守3元關口，亦現散戶「千人操」。

恒指今早曾挫逾千點，藍籌股全綫下挫，滙豐 （00005） 今早失守50元關口，曾跌4%，低見48.6元，為2016年7月以來低位。滙豐半日收市跌幅為收窄，半日報49.25元，跌2.8%；半日成交額28.6億元。

滙豐失守50大關 股息再現8厘

這是2016年7月以來滙豐股息再現8厘，對長綫收息投資者具吸引力，盡管大市波動，近幾周以來散戶湧入市的情況不絕。今早滙豐散戶「血肉長城」護盤場面不絕，於多個價位出現「千人操」。

於中午收市時，滙豐於49元價位，有1,100個買盤掛出，合共180萬股股份，涉資約億元；於48.8元價位，更有1,700個買盤掛出，合共310萬股股份，涉資約1.5億元。

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中行重返招股價 散戶「千人操」撈底

除了滙豐，另一散戶愛股中行 （03988） 今日亦出現「千人操」。中行今日股價一度失守3元中關，低現2.99元，進一步逼近中行2006年6月上市時招股價2.95元。

中行半日收市企於3元之上，半日報3.01元，跌2.6%。半日成交額達9.7億元。於中午收市時，中行行3元大碼價位，出現「千人操」，有1,400個買盤掛出，合共5,700萬股股份，涉資1.7億元。

中行再逼3元，幾乎重返招股價水平，股息率達6.8厘，因而吸引散戶入市。

責任編輯：錢家鋒