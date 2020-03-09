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油價重創美股債市 黑天鵝閃現（訂戶專享）

金融經濟 18:13 2020/03/09

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俄羅斯拒繼續與石油輸出國組織（OPEC）協議減產，油組最大產油國沙特周末突以增產、減價回應，引發國際油價一度急挫三成，紐約期油失守30美元4年低位。全球金融市場陷入一片恐慌，美股道指期貨亞洲時段挫逾千點一度跌停，港股恒指同步瀉逾千點。

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欄名 : 交易講場

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恒指急插逾千點後　何時反彈？（附撈貨建議）

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