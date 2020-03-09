油價重創美股債市 黑天鵝閃現（訂戶專享） 金融經濟 18:13 2020/03/09 分享： 俄羅斯拒繼續與石油輸出國組織（OPEC）協議減產，油組最大產油國沙特周末突以增產、減價回應，引發國際油價一度急挫三成，紐約期油失守30美元4年低位。全球金融市場陷入一片恐慌，美股道指期貨亞洲時段挫逾千點一度跌停，港股恒指同步瀉逾千點。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 減息未立竿見影 央行抗疫仍須放水（訂戶專享） 2020/03/06 減息未立竿見影 央行抗疫仍須放水（訂戶專享） A股重返疫情前 獲捧外資避風港?（訂戶專享） 2020/03/05 A股重返疫情前 獲捧外資避風港?（訂戶專享） 【美國減息】儲局減息追歐趕日 美國負利率指日可待?（訂戶專享） 2020/03/04 【美國減息】儲局減息追歐趕日 美國負利率指日可待?（訂戶專享） 救經濟必先救信心 全球協調救市合時（訂戶專享） 2020/03/03 救經濟必先救信心 全球協調救市合時（訂戶專享） 減息救市成定局 救得了股市救不了經濟（訂戶專享） 2020/03/02 減息救市成定局 救得了股市救不了經濟（訂戶專享） 垃圾債券 失業 疫情 香港股票 紐約期油 標準普爾500指數 穆迪 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入