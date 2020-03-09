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【黑色星期一】恒指瀉逾千點大屠牛 挾出近萬張期指淡倉

金融經濟 11:38 2020/03/09

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【黑色星期一】恒指瀉逾千點大屠牛 挾出近萬張期指淡倉

受擴大石油生產國組織（OPEC+）減產談判，沙特突出招增產、減價衝擊，國際油價今早狂瀉三成拖累，港股恒指今早隨美股道指期貨同挫逾千點，觸發大量恒指牛證觸及收回價遭「集體屠殺」，挾出的期指淡倉接近一萬張。

相關文章：滙豐失守50元股息率升穿8厘 4年來首次 

主要發行商滙豐網頁統計顯示，今早觸發收回價的牛證逾600隻，當中逾400隻為指數牛證。恒指牛證中，26000至25500點收回價區域為恒指牛證街貨重倉區，發行商對沖持有合共有約8000張期指合約；連同25400至25100收回價的恒指牛證，街貨對沖合共涉約9,500張期指，今早已全數打靶。

發行商今早因應大量恒指牛證集體被屠，沽出的近萬張期指合約，相信是推低恒指今早低開約千點後，早段跌幅一度再擴大，下試25000關的原因之一。今早大屠牛後，恒指25000關以下的牛證重倉區漸減，淡友再大力屠牛的誘因料稍減。

個股方面，騰訊（00700）今早挫近6%，低見373元，亦觸及大量牛證收回， 發行商對沖持有正股逾230萬股，涉資達8.8億元，估計今早大部份已沽出，成為早段推低騰訊股價的一大壓力。

撰文：劉德斌

 

騰訊控股ADR（美：TCEHY） 恒生指數 香港股票 滙豐控股（00005） 牛證

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