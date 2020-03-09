【新股IPO】興業物聯今上市現升7% 專家有何投資建議？

▲ 興業物聯受疫情影響其管理層未能抵港出席上市儀式，圖為公司代表郭柏成。（程志遠攝）

榮登年度「集資王」的河南物管股興業物聯 （09916） 甫開市即「潛水」，較招股價低開9%，現回升至7%。興業物聯公開發售部分更超購1413倍，另一邊廂，本周五（13日）上市的燁星集團 （新上市編號：01941） 孖展認購倍數亦達1110倍，反應熱烈。

物管股自去年起勢頭強勁，興業物聯及燁星長遠似乎具潛在上升空間。不過，有專家在投資建議上則取態不一。

信誠證券聯席董事張智威表示，雖然興業物聯首掛表現潛水近1成，不過其後股價再度回升，證明投資對物管股仍然有信心。他認為，本周五上市的燁星受歡迎程度不遜於興業物聯，因燁星的業務以住宅物業管理為主，投資者對住宅業務的憧憬亦較大，料首掛升幅逾5成。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，今日市場狀況欠佳，興業物聯低開並不出奇，受惠於物管板塊熱炒，公司股價有機會追落後，不過，雖然超購反應良好，但從基本面看，公司規模相對板塊內其他物管股細得多，管理面積僅210萬平方米，前景並不吸引，故不建議投資者入手，燁星亦然，反而應選擇物管板塊的龍頭。

事實上，物管股年今日隨大市拖累受壓，但年初至今的股價亦大幅跑贏大市，永升 （01995） 及保利物業 （06049） 均累升逾50%，龍頭碧桂園服務 （06098） 升近20%。

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責任編輯：袁諾曦、謝卓榮