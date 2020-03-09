【虛擬銀行】渣打旗下虛銀命名「Mox」已開始內測

▲ 渣打香港、香港電訊（06823）、電盈（00008）及攜程旗下虛銀正式命名為「Mox」

繼眾安銀行後，再有虛擬銀行有進展。渣打香港、香港電訊 （06823） 、電盈 （00008） 及攜程旗下虛銀正式命名為「Mox」，目前已開始員工內部測試，計劃於今年內正式投入服務。

公司解釋，Mox代表無限機遇： Mobile eXperience（流動體驗）、Money eXperience（財富體驗）、Money X（財富倍增效果）、eXponential growth（高速增長）、 eXploration （探索）等

Mox網站未見利率等資料，惟有提到其銀行卡。Mox指，其銀行卡是亞洲第一家銀行與Mastercard 攜手推出的首張全功能無號碼銀行卡，可用於支付和提取現金。實體銀行卡沒有印上卡號、有效期和安全驗證碼（CVV），有效降低個人資料被盜取的風險。所有銀行卡資料都可透過Mox手機應用程式讀取，一旦遺失了銀行卡，客戶可即時以手機應用程式將帳戶凍結。

Mox 行政總裁顧海（Deniz Güven） 表示，Mox會以全新方式營運，包括透過聽取客戶的意見及專注提升心靈佔有率；為香港客戶提供真正數碼及個人化銀行體驗，目標是協助他們成長，一起向前邁進。

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