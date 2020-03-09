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【滙豐股價】滙豐（00005）好友大錢退守48.8元（不斷更新）

金融經濟 13:48 2020/03/09

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滙豐股價表現疲弱，一度跌穿49元。

滙豐 （00005） 急跌3.5%，失守49元關口，低見48.6元，迫近4年前，即2016年的絕望低位44.5元，股息率大幅升至8.1厘，以無風險的美國10年期債息僅0.4658厘計，油於投資界不預期滙豐減派息，具有似債股特色的滙豐，在8厘息水平不乏買盤，開市1小時成交達18億元，是近1年全日的平均成交額。

以4年前低位計，倘滙豐跌至44.5元，現價股息率便達8.9厘，根據滙豐於2016年走勢，當時滙豐股價弱，但股息率到8.2厘水平便見頂。

-----------

【13：46】滙豐股價一度跌穿49關口，好友防綫後移，共3億資金守48.8及48.6元。

【12：48】滙豐半日沽空額11.25億元，佔半日成交28.5億元的39.5%。不過，半日沽空最勁是阿里巴巴，沽空額達23.8億元。騰訊 （00700） 沽空額亦達11.28億元，是港股沽空最勁三大股份。

【12：37】滙豐好友召集，大錢於49元及48.8元部署，現時於該兩價位的排隊買盤，總額約8800萬及1.5億元。

【12：00】滙豐中午報49.25元，跌1.4元或2.8%。

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滙豐股價4年前低見44.5元，當時正受英國脫歐問題困擾。

香港股票 滙豐控股（00005）

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