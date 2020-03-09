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油價暴瀉亞太股市全線挫澳洲日本最傷　每百日圓兌港元飆至7.6算（第二版）

金融經濟 16:19 2020/03/09

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油價暴瀉亞太股市全線挫，澳洲、日本最傷，每百日圓兌港元飆至7.6算。

國際油價亞洲時段暴瀉、美債息本港時間午後曾跌至0.31厘紀錄新低，市場恐慌情緒升溫，亞太股市全線下挫。日本四季GDP遜預期，重挫逾半成，日經平均指數跌穿2萬點水平；恒指裂口低開逾千點，跌至去年8月以來低位，午後曾失守25000關。歐洲股市跟隨亞太區市下跌，歐洲Stoxx 50指數期貨跌近8%。

亞太區股市，澳洲股市跌幅最勁，澳洲普通股指數單日跌逾7%。日本去年第4季國內生產總值（GDP）修正後為按季收縮1.8%，以年率計收縮7.1%，兩者跌幅都大過初值和市場預期。日經225指數今日跌5.07%，收19698點，失守2萬點。南韓股市亦跌逾4%。

恒指低開1012點，創近兩年來最大低跌幅，午後曾失守25000關，全日收報25040點，跌1106點或4.23%。

指數 跌幅（%）
日經平均指數 5.07%
南韓KOSPI指數 4.19%
澳洲普通股指數 7.40%
上證綜指 3.01%
深證成指 4.09%
恒生指數 4.23%
國企指數 4.52%
台灣加權指數 3.04%
歐洲Stoxx 50指數期貨 8.14%
標普500指數期貨 4.86%

截至下午4時10分

每百日圓兌港元飆至7.6

除了股市，滙市亦見大波動。避險情緒升溫，日圓走高，兌美元單日升值逾3%，高見101.57，創3年高，為2016年中以來最大單日升幅。每百日圓兌港元升至7.6算。另外，歐元兌美元亦升值超過1.4%，見近兩年高。澳元及紐元則齊齊跌逾2%。

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