【資金避險】30年美債息曾失1厘  利率期貨：儲局本月100%再減0.75厘

油組（OPEC）與俄羅斯減產談判破裂，沙特阿拉伯計劃在下個月增加石油產量，消息令油價曾暴瀉三成，拖累環球股滙市場震盪，資金流入避險資產。市場波動倒逼美國聯儲局再減息救市，預期本月再減0.75厘的機會達100%。

原油市場或掀減價戰，今早布蘭特期油在亞洲交易時段曾急插31%至31美元，現仍重挫2成。紐約期油今早亦挫27%。受油價急挫拖累，美股期貨於亞洲時段應聲下跌，道指期貨曾挫逾千點。

10年債息曾穿0.5厘

市場避險情緒急升溫，資湧入債市，債價再跌。美國30年期國債債息首次跌穿1厘水平，低見0.988厘。10年期國債債息再創歷史新低，一度跌穿0.5厘水平。

資金亦流入金市，金價今早曾升至1,703美元，為2012年12月以來高價。

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金融市場續波動，市場預期儲局再減息支持經濟。雖然儲局於上周二已緊急減息0.5厘救市，惟股市波動未止。儲局將本月17至18日儲局會舉行議息會議，據芝加哥商業交易所（CME）的利率期貨分析工具Fedwatch顯示，預期屆時再減息0.75厘的機會是100%。倘預期成真，即儲局於不足1個月內減息1.25厘，為2008年金融海潚以來首次。

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責任編輯：錢家鋒