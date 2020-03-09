【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 延長石油由盈轉蝕4.35億（不斷更新）

▲ ▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

中國聖牧有機奶業

中國聖牧有機奶業 （01432） 預計由虧轉盈。公司去年全年溢利不少於1億人民幣，主要因公司已經出售虧損的下游業務之51%股份、原料奶售價亦相比去年上升、原料奶售價及牛群結構較2018年均向好。公司又預計，生物資產公平值減銷售費用之變動產生的虧損較2018年有所減少。

相關通告︰通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈警︰

延長石油國際

延長石油國際 （00346） 預期由盈轉虧，截至2019年12月31日止年度將錄得4.35億元虧損。2018年同期約600萬港元。公司指，虧損主要是由於中美貿易戰及全球經濟放緩導致油價疲弱，加拿大石油及天然氣生產業務虧損約5900萬元、油氣資產作出重大減值約3.34億元、可換股債券利息約為3200萬元。加上，新冠肺炎對令全球需求下降，預計今年原油價格將持續低企。

相關通告︰通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

聖馬丁國際

聖馬丁國際 （00482） 預計去年全年虧損有所擴大，主要因公司去年完成出售捷聯集團及My HD Media FZ-LLC，兩者結欠公司的應收貸款出現部份信貸減值，而產生預期信貸虧損。

相關通告︰通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

南海控股

南海控股 （00680） 預期，截至2019年12月31日止年度將可能錄得約6.3億至7.35億元虧損，主要是由於房地產開發分部主要受收入確認及計提遞延所得稅費用的影響，分部利潤下降；及文化與傳播服務分部主要受首次採納香港財務報告準則第16號 — 租賃的影響，業績下降。

相關通告︰通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

企展控股

企展控股 （01808） 公布，預期截至2019年底止年度虧損進一步擴大，較2018年度公司權益持有人應佔

虧損約2500萬元人民幣相比，虧損增加不少於161%。

主因與截至2018年底止年度相比，出售附屬公司的收益減少約1600萬元人民幣；確認商譽及若干無形資產減值虧損約3200萬元人民幣；向供應商作出的預付款項減值撥備增加約2700萬元人民幣；及應收貸款虧損撥備增加約1560萬元人民幣。

相關通告︰通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 國藥料今年首2個月淨利潤按年跌50%（不斷更新）（3月8日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 中手游料去年多賺85%（不斷更新）（3月6日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 恒發光學受累貿易戰加關稅（不斷更新）（3月5日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 新世紀醫療料去年盈轉虧（不斷更新）（3月4日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 陽光100料去年溢利增長逾8倍（3月3日）