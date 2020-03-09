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【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 南海控股料去年度蝕6.3億至7.35億（不斷更新）

金融經濟 08:36 2020/03/09

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▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈警︰

南海控股

南海控股（00680）預期，截至2019年12月31日止年度將可能錄得約6.3億至7.35億元虧損，主要是由於房地產開發分部主要受收入確認及計提遞延所得稅費用的影響，分部利潤下降；及文化與傳播服務分部主要受首次採納香港財務報告準則第16號 — 租賃的影響，業績下降。

相關通告︰通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

企展控股

企展控股 （01808） 公布，預期截至2019年底止年度虧損進一步擴大，較2018年度公司權益持有人應佔
虧損約2500萬元人民幣相比，虧損增加不少於161%。

主因與截至2018年底止年度相比，出售附屬公司的收益減少約1600萬元人民幣；確認商譽及若干無形資產減值虧損約3200萬元人民幣；向供應商作出的預付款項減值撥備增加約2700萬元人民幣；及應收貸款虧損撥備增加約1560萬元人民幣。

相關通告︰通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

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香港股票 南海控股（00680） 企展控股（01808） 盈喜 盈警

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