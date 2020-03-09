道指期貨、黑期狂瀉1000點　油價暴跌兩成（不斷更新）

▲ 沙特阿拉伯擬發動「原油價格戰」 道指期貨、黑期瀉1000點（不斷更新）

沙特阿拉伯擬發動「原油價格戰」，沙特上周六（7日）大幅調低售往亞洲、歐洲及美國煉油廠出口的原油價格，同時計劃下月起大幅提升原油產能。道指期貨、黑期急瀉近1000點。

沙特阿拉伯重啟「價格戰」 高盛料下季油價低見35美元

全球原油掀價格戰 沙特阿拉伯股市暴挫6.5%

【07：35】黑期跌幅擴大至逾1100點，跌穿25000點水平，最新報24936點。

【07：33】滙豐 （00005） ADR折合50.13元，跌1%；騰訊 （00700） ADR折合389.15元，跌1.7%。

【07：28】避險情緒急劇升溫，日圓急升，升穿104美元水平。美元兌日圓報103.94，跌1.4%。

【07：20】國際油價插近兩成，紐約期油報33.13美元，跌8.15美元或19.7%；布蘭特期油報36.44美元，跌8.83美元或19.5%。

【07：15】道指期貨跌985點，報24804點。黑期挫近1000點，報25085點。

【07：00】美股上周五下跌，道指收報25864點，跌256點；標指收報2972點，跌51點；納指收報8575點，跌162點。全周計，道指、標指、納指仍分別累升1.79%、0.61%和0.1%。

港股若跟足ADR走勢，恒指今早料低開258點。

責任編輯︰梁浩碩