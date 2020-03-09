港股瀉1106點險守25000 成交1696億元（不斷更新）

▲ 沙特阿拉伯擬發動「原油價格戰」 道指期貨、黑期瀉1000點（不斷更新）

沙特阿拉伯擬發動「原油價格戰」，沙特上周六（7日）大幅調低售往亞洲、歐洲及美國煉油廠出口的原油價格，同時計劃下月起大幅提升原油產能。原油價格暴跌；道指期貨、黑期急瀉逾1000點，恒生指數裂口低開1012點，午後曾跌近1200點，一度失守25000點大關，恒指最終跌1106點，險守25000點。

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【16：30】黑期續跌約140點，報24781點。

【16：30】即月期指收報24850點，跌1160點或4.5%，低水190點。

【16：15】50隻藍籌全綫向下，領展 （00823） 微跌近0.1%，為表現最佳藍籌；中海油 （00883） 跌17.2%，藍籌中表現最差。

【16：10】恒生指數U盤收報25040點，瀉1106點或4.2%；國指失守一萬關，收報9988點，472點或4.5%。主板成交1696億元。

騰訊 （00700） 跌4.7%，收報377.4元，成交137.5億元；滙豐 （00005） 失守49元水平，跌3.8%，收報48.75。元。

【16：00】截至U盤前，恒生指數跌1098點，報25047點。

【15：33】港股跌穿25000點水平。

【15：27】恒生指數跌逾1100點，跌穿今早低位25025點。

【15：23】小米 （01810） 跌幅擴大至逾6%，低見12.1元。

【15：20】恒生指數跌幅擴大至1060點，再試25000點水平支持。騰訊 （00700） 跌4%試穿380元；滙豐 （00005） 跌3.3%試穿49元。

【15：19】美國原油跌幅略為收窄，重上30美元水平，跌27%。

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【15：11】恒生指數下午3時後跌幅擴大至逾1000點，恒生指數最新跌1020點，報25126點。

滙豐 （00005） 再跌至第一個「千人操」位49元。

【15：10】騰訊 （00700） 跌3.7%，成交突破100億元。

【15：00】上證收報2943點，跌3%；深證收報11108點，跌4.1%；創業板指收報2093點，跌近4.6%。

【14：53】內地股市尾市跌幅擴大，深證跌至4%；創業板指跌4.5%；上證跌2.9%。

【14：44】滬深兩市突破1萬億成交額。

【14：37】阿里巴巴 （09988） 股價午後跌幅再次擴大，阿里巴巴最新跌4.3%，跌至195元水平。

【14：30】50隻藍籌股當中，僅創科 （00669） 逆市靠穩，升近0.1%。

【14：19】 全國乘聯會秘書長崔東樹表示，中國2020年汽車銷量預計將跌8%，吉利 （00175） 跌3.3%；比亞迪 （01211） 跌6.3%；華晨 （01114） 跌2.4%；長汽 （02333） 跌4.2%；廣汽 （02338） 跌7.3%。

【13：58】上石化 （00338） 股價逆市造好，升近6%。上石化從事下游石油化工業務，油價急挫，或降低石油產品成本。

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【13：49】恒生指數下午2時前，成交已突破1000億元，至1007億元。

【13：26】滙豐 （00005） 午後跌幅再次擴大至3.1%，再試穿49元水平。

【13：21】A股三大股指午後跌幅擴大，上證綜指跌3%，深證成指跌3.8%，創業板指跌近4%。

【13：17】恒生指數午後跌幅再次擴大至接近1000點，最新跌980點。

【13：02】利福 （01212） 去年純利按年升12%，股價績後跌5.5%。

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【13：00】恒生指數午後初段跌約920點。

丘鈦科技 （01478） 股價績後倒升0.3%。丘鈦中午公布，截至去年底止年度，股東應佔溢利5.42億元人民幣，按年大增36.7倍，擬派末期息每股9分人民幣（約10港仙）。

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【12：49】油價急挫，內地航空股逆市造好，南航 （01099） 升2.2%；東航 （00670） 升0.9%；國航 （00753） 升0.2%。至於國泰 （00293） 則跌1.2%。

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【12：45】滙豐 （00005） 於45元及48.8元見「千人操」。

【12：30】道指期貨跌1199點，報24590點；黑期跌約1020點，報25057點。

【12：09】原油價格繼續向下，紐約期油跌至28.47美元，挫31%；布蘭特期油跌至32.27美元，跌近29%。

【12：05】50隻藍籌，中海油 （00883） 受累油價急挫，股價半日跌16%，為跌幅最大藍籌；創科 （00669） 中午收市前倒升0.08%，為表現最佳藍籌。

滙豐 （00005） 半日跌2.8%，中午收報49.25元；騰訊 （00700） 跌3.2%，中午收報383元。

【12：00】恒生指數半日跌916點，中午收報25230點。國指中午收報10056點，跌400點，10000關失而復得。主板成交834億元。

【11：49】油價下挫，紐約期油跌穿30美元水平，報29.04美元，跌近三成，布蘭特期油跌27%，報32.84美元。

【11：41】內地股市中午收市後，港股跌幅再度擴大至逾900點。恒生指數最新跌935點，報25210點。

【11：30】A股跌逾2%，上證半日跌2.4%，中午收報2961點；深證半日跌2.8%，報11254點；創業板指半日跌2.8%，報2131點。

【11：08】恒生指數跌幅收窄至900點，重上25200點水平。恒生指數今早低見25025點，反映25000點水平暫見支持。

【11：00】ATM 3股跌幅收窄至3%，騰訊 （00700） 跌幅收窄約3%；阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至3.6%；美團 （03690） 跌幅收窄至3.5%。

【10：55】恒生指數跌幅略為收窄至1000點以下，最新於25150點水平。

【10：42】道指期貨跌1255點，報24534點。

【10：40】港股於25100點水平上落，25000點暫見支持。

【10：32】濠賭股下挫，藍籌金沙 （01928） 跌近6%；銀娛 （00027） 跌4.7%。另外，美高梅 （02282） 跌6.5%，破底低見9.13元；永利 （01128） 跌4.5%，破底低見14.32元；澳博 （00880） 跌4.6%；新濠 （00200） 跌4.3%。

【10：20】友邦 （01299） 股價跌5%，低見72.2元，個股推低大市129點。

【10：18】國藥控股 （01099） 發盈警，股價急插8%，破底低見20元。國藥控股公布，今年1至2月份的銷售收入增速明顯下降，毛利率亦有所下跌，預料截至今年2月底止兩個月，歸屬于母公司擁有人的淨利潤按年下降約50%，同時首季業績或出現較大幅度同比下降。

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【10：14】美國30年期債息率跌穿1厘，報0.97厘，意味美國全綫債息率跌穿1厘。

【10：11】內銀股亦重挫，建行 （00939） 跌3.3%、工行 （01398） 跌3.5%；中行 （03988） 跌2.9%；農行 （01288） 跌2.8%。另外，招行 （03968） 跌4%；交行 （03328） 跌3.2%，破底低見4.87元。

【10：08】港版恐慌指數恒指波幅指數 （VHSI） 升至35.46。

【10：04】中國飛鶴 （06186） 逆市升逾3%。中國飛鶴獲納入港股通。

【10：00】開市半小時，恒生指數仍跌逾1000點，繼續下試25000點支持。道指期貨跌1134點或4.4%。

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【09：57】避險情緒帶動日圓急升，美元兌日圓曾跌穿102水平，見101.62。

【09：55】50隻藍籌股全綫下挫，中電 （00002） 、煤氣 （00003） 、電能 （00006） 跌逾1%，已是表現最好的藍籌。

【09：45】ATM 3股下挫，阿里巴巴 （09988） 跌4.5%，跌穿200元水平，低見193.5元；騰訊 （00700） 跌4.4%，跌穿380元水平；美團 （03690） 跌4.8%，失守100大關。

【09：42】滙豐控股 （00005） 跌幅擴大至近4%，破底低見48.6元，現價股息率升穿8厘。

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【09：40】恒生指數低開1012點後，早段走勢反覆向下，跌幅最新擴至近1100點，下試25000點支持。

【09：29】道指期貨最新跌1051點，報24738點。

【09：27】內地3大股指低開，上證跌1.6%；深證跌1.9%；創業板跌1.9%。

【09：26】新股河南省物業管理服務供應商興業物聯 （09916） 今日掛牌。受累市況，興業物聯股價未能承接上周五暗盤升勢，開報1.81元，較招股價1.99元跌9%，1手帳面蝕360元。

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【09：24】三桶油急挫，中海油 （00883） 急瀉22%，破底見8.3元；中石油 （00857） 跌一成，破底見2.7元；中石化 （00386） 跌7.4%，破底見3.64元。

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【09：20】恒生指數跌1012點，開報25134點，跌穿26000點水平。國指跌438點，開報10018點。滙豐 （00005） 破底跌3.3%，開報49元，失守50元大關；騰訊 （00700） 跌4%，開報380元。

【09：16】人民幣中間價上調77點子，報6.9260。

【09：15】即月期指跌872點或3.4%，開報25138點。

【09：00】日股跌900點或4.3%，報19849點；韓股跌2.8%，報1983點。

【08：39】黑期一度「閃插」1600點後跌勢回順，最新跌約1100點。

【08：16】黑期跌幅擴大至1600點，於24400點水平；道指期貨跌約1100點。

【08：03】美國10年期債息跌穿0.5厘，再創歷史新低，報0.48厘。

【07：50】南韓聯合參謀本部表示，北韓今日清晨先後向東部發射3枚不明飛行物。

【07：35】黑期跌幅擴大至逾1100點，跌穿25000點水平，最新報24936點。

【07：33】滙豐 （00005） ADR折合50.13元，跌1%；騰訊 （00700） ADR折合389.15元，跌1.7%。

【07：28】避險情緒急劇升溫，日圓急升，升穿104美元水平。美元兌日圓報103.94，跌1.4%。

【07：20】國際油價插近兩成，紐約期油報33.13美元，跌8.15美元或19.7%；布蘭特期油報36.44美元，跌8.83美元或19.5%。

【07：15】道指期貨跌985點，報24804點。黑期挫近1000點，報25085點。

【07：00】美股上周五下跌，道指收報25864點，跌256點；標指收報2972點，跌51點；納指收報8575點，跌162點。全周計，道指、標指、納指仍分別累升1.79%、0.61%和0.1%。

港股若跟足ADR走勢，恒指今早料低開258點。

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責任編輯︰梁浩碩