【黃金牛市】金手指謝清海五大原因力撐　自掏腰包買黃金

國際金價上周急升5.6%，有股壇金手指之稱的惠理集團 （00806） 聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海直言，環球息口向下，「我極度看好黃金（maximum bullish on gold）」，更斥資200萬美元（約1560萬港元）買入黃金ETF。

謝清海指，所有與黃金相關的指標都指向黃金牛市，相信金價有力再挑戰新高，他並列舉五大原因看好黃金的原因。

（1）新冠肺炎在全國擴散，中國以外疫情發展令人擔憂，相信以聯儲局為首的環球央行會致力出招，意味息口趨勢向下，令黃金發揮其保值作用。

（2）央行印鈔票買入債券甚至股票，同時政府向市民派錢，但黃金不能印製，其稀缺性更顯珍貴。

（3）黃金是投資市場中首選的避險工具，其次為日圓及美債，相信趨勢會持續，投資黃金的需求將不斷增加。

（4）美元正開始下行周期，而金價與美元的走勢相反，利好金價。

（5）黃金供應愈趨短缺，大部分金礦已被開採，同時2017至2018年投資新金礦的資源大減，黃金難出現大規模的新供應。

謝清海透露，斥資200萬美元買入惠理價值黃金ETF （03081） ，其中100萬美元於上月底買入，另外100萬美元於聯儲局減息當天買入。「過去2個月曾嘗試買楓葉金幣，結果只買到1枚。」

現貨金價於2011年9月曾創下1921美元的歷史新高，上周五收報1673美元。

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