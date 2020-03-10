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【阿里巴巴股價】買阿里巴巴與騰訊有何分別？

金融經濟 00:29 2020/03/10

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香港股市有兩大科網巨頭，分別是市值4.37萬億元的阿里巴巴 （09988） ，以及市值3.78萬億元的騰訊 （00700） ，是投資者資產配置必需考慮的兩隻股王，不過，阿里巴巴與騰訊究竟有何分別？

投資界常認為，騰訊市值雖然亦曾升逾4萬億元，但投資阿里巴巴會比較穩陣。根據阿里業績報告，業務收入分為3大類——「核心商業」、「雲計算」、「數字媒體及娛樂」，佔比為88%、7%及5%，即「核心商業」為主要業務收入，當中又主要為電子商貿平台「淘寶」及「天貓」業務，將傳統的零售業務，透過數碼化轉型，設計出新零售業務模式。

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阿里巴巴不必自己推出商品，只要設計好一套電子商貿基建，便由商家自己擺賣其出色的商品，只要基建做得好，按商家及用家需要調整服務，業務便非常穩定。

不過，騰訊的性質，是非常需要「創意」食糊。根據騰訊業績報告，收入分為「增值服務」、「金融科技及企業服務」，以及「網絡廣告」，佔比分別為52%、28%及19%。所謂「增值服務」，即遊戲業務、數字內容（如直播服務、視頻流媒體訂購及音樂流媒體服務）。

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與阿里巴巴只設立基建不同，騰訊需要直接提供內容，以遊戲來說，現時便有四大遊戲工作室提供遊戲，例如天美工作室、光子工作室、北極光工作室及魔方工作室，大熱手遊《王者榮耀》便是天美工作室的作品。不過，騰訊的問題，是一個人創意始終有限，但金錢就「無限」，於是乎需要收購環球遊戲大廠，但都是買入已出廠的遊戲為主，然後乘機推出手遊版，例如2016年，騰訊便收購《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）的製作公司Riot Games，LoL手遊版預計今年推出市場。

《王者榮耀》手遊紅足5年，不過，再紅的遊戲都有衰落的一日，最新統計便指出，食雞手遊《和平精英》收入便超越《王者榮耀》，證明江山代有人才出，「創意」能繼續延續，《和平精英》成功接捧，不過，強如騰訊，要有逾千萬個活躍玩家的手遊仍然不多。

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此外，騰訊旗下的小說平台閱文 （00700） ，亦是創意產業的集中地，養活一班作家，然後揀選大熱作品，拍成電視劇﹐再刺激騰訊視頻的收入，例如最近便有大熱作品《慶余年》。

《五星級大鼠》中，食評家梵高深叫菜時的金句「我想要驚喜」，便是騰訊今日的寫照，騰訊需要不斷泡製「驚喜」，阿里巴巴的投資相對穩定，你又喜歡投資騰訊還是阿里巴巴？

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