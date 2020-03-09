沙特阿拉伯重啟「價格戰」　高盛料下季油價低見35美元

▲ 傳沙特阿拉伯啟動「原油價格戰」，迫使俄羅斯重回減產談判。

石油輸出國組織（OPEC）上周五（6日）與俄羅斯減產談判破裂，全球最大石油產國沙特阿拉伯擬發動「原油價格戰」，本月7日起下調原油出口價格，並增加下月產能。券商高盛看淡原油基本面及價格前景，料油價下季跌至35美元。

沙特上周六（7日）大幅調低售往亞洲、歐洲及美國煉油廠出口的原油價格，每桶價格減6美元至8美元，幅度為20年來最大。同時，沙特計劃下月起大幅提升原油產能，由每日970萬桶増至1000萬桶，甚至直言每日產1200萬桶也不是問題。

短期內，港股「三桶油」將受沙特舉動的影響，由於中石化（00386）以進口原油為主，油價跌變相減低其煉油成本，故兩大油股中，受衝擊最小。相反專注於上游原油勘探及開採的中海油（00883）及上游為重心的中石油（00857），衝擊會較大。

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沙特並非首次使用「價格戰」，過去亦曾用這招打擊過俄羅斯或美國頁岩油，令油價在2016年一度跌至每桶27.1美元。

高盛表示，如果3月31日前減產協議（每日減產210萬桶）仍未達成，OPEC盟國及產油國之後可任意提高產能，意味4月油價進一步跌至每桶40美元。假設產油國及俄羅斯下季產量有2倍以上大幅增長，即增加90萬桶，估計第2季油價跌至每桶35美元。

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